Веганство и вегетарианство: каковы последствия для детей?



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В последние годы увеличился интерес к диетам с преобладанием растительной пищи. Одна из причин, по которым люди переходят на вегетарианскую или веганскую диету – забота о своем здоровье. Многие руководства по питанию содержат рекомендацию употреблять по возможности больше еды растительного происхождения.

Эффекты растительных диет изучены преимущественно для взрослых людей. Известно, что вегетарианство и веганство снижают риск сердечно-сосудистых болезней, но увеличивают вероятность переломов, поскольку растительная пища содержит мало кальция. Однако какое побочное действие на детей может оказать исключение целых групп продуктов из рациона, известно недостаточно.

В новом исследовании приняли участие 187 здоровых детей в возрасте от 5 до 10 лет. 60 из них были вегетарианцами, 50 – веганами, 70 ели все виды пищи (контрольная группа). Все они следовали указанным диетам больше одного года. Для уточнения характера питания в течение двух недель родители подробно записывали, что едят дети.

Исследование показало, что у детей, которые ели только растительную пищу, были значительно лучше показатели сердечно-сосудистого здоровья (масса тела, уровень липидов и глюкозы в крови и другие). В частности, веганская диета была связана со снижением уровня липопротеринов низкой плотности («плохого холестерина») в крови на 25% по сравнению с показателями «мясоедов».

В то же время, неожиданно для ученых, у детей, которые были на вегетарианской диете, профиль сердечно-сосудистого здоровья был близок к показателям детей, которые ели все виды пищи. По сравнению с веганами у них в крови был выше уровень глюкозы натощак, липопротеинов очень низкой плотности и триглицеридов.

«Сначала мы удивились такому профилю сердечно-сосудистого здоровья у детей-вегетарианцев, но данные об их диете показали, что они ели обработанные вегетарианские продукты, в которых уровень клетчатки и сахара не такой здоровый, как в рационе веганов. Мы видим, что просто есть растительную пищу недостаточно, мы все еще должны выбирать здоровые продукты», – сказала Малоржата Десмонд (Małgorzata Desmond), профессор Университетского колледжа Лондона и Мемориального института детского здоровья в Варшаве, соавтор исследования.

Дети-веганы были в среднем на 3 сантиметра ниже, чем дети с другими типами питания, им чаще не хватало витамина В12, содержание минералов у них в костях было на 4-6% ниже.

Ученые отмечают, что в веганской диете меньше витаминов В12 и D, а также кальция. Это может объяснить обнаруженные особенности их развития. Однако авторы исследования считают, что эти недостатки можно компенсировать при помощи рационального применения пищевых добавок с этими веществами.

Авторы пишут, что сейчас неизвестно, сохранятся ли описанные проблемы (дефицит витаминов и более, меньшая минеральная плотность костей и низкий рост) во взрослом возрасте и будут ли они оказывать влияние на здоровье в будущем. Чтобы определить, действительно ли их причиной является веганская диета, нужно провести больше исследований.