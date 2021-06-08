Эксперт Ильичева назвала признаки скорой поломки смартфона

Эксперт Анастасия Ильичева пояснила о признаках скорой поломки смартфона. По ее словам, современные устройства по мере совершенствования одновременно становятся более уязвимыми. Чем больше работает приложения и сложнее является системе, тем быстрее произойдет износ.

Существует масса признаков того, что смартфон в скором времени выйдет из строя и его придется сдавать в ремонт или же менять на новый. Проблемы, появившиеся в результате удара, могут привести к снижению чувствительности сенсора. Эту поломку можно сделать, но замена стекла является дорогостоящей процедурой.

Негативными признаки считаются частые зависания смартфона, медленный ответ на заданные операции, постоянные сбои. При таких проблемах устройство можно сдать в сервис, но вряд ли после ремонта оно отработает долго.

Важно обращать внимание на нагрев аккумулятора. Часто это происходит, когда пользователь играет на смартфоне. Такие устройства приходится постоянно ставить на зарядку. Если нагрев происходит в состоянии, когда не выполняются никакие операции, то это является сигналом к замене аккумулятора, поскольку присутствует риск того, что он взорвется. Современные модели в большинстве случаев обладают встроенными батареями, поэтому придется покупать новый телефон.

Признаками износа смартфона являются посторонние элементы экране, частое отсутствие сети, внезапные отключения. Ремонт часто выливается в огромную сумму денежных средств, поэтому в случае серьезной поломки лучше поменять устройство на новое.

Источник: 1prime.ru