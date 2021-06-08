“Честная пара”. Тодоренко обнародовала серию откровенных постельных снимков с Топаловым
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Супруги позировали в постели.
Пост Тодоренко сопроводила отрывком стихотворения поэта Александра Кочеткова “Баллада о прокуренном вагоне”.
“Пока жива, с тобой я буду –
Душа и кровь нераздвоимы,
Пока жива, с тобой я буду –
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой, любимый,
Ты понесешь с собой повсюду,
Ты понесешь с собой повсюду,
Родную землю, милый дом.
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!” – написала Тодоренко.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Просто красавцы”, – написал dmitry_solovyev.
“Вы классная и честная пара”, – заявила tatynka_84.
Контекст:
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.
Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын Майкл.
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