 

“Честная пара”. Тодоренко обнародовала серию откровенных постельных снимков с Топаловым

08.06.2021, 10:30, Новости дня
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Супруги позировали в постели.

Пост Тодоренко сопроводила отрывком стихотворения поэта Александра Кочеткова “Баллада о прокуренном вагоне”.

“Пока жива, с тобой я буду –
Душа и кровь нераздвоимы,
Пока жива, с тобой я буду –
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой, любимый,
Ты понесешь с собой повсюду,
Ты понесешь с собой повсюду,
Родную землю, милый дом.
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них,
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!” – написала Тодоренко.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики отреагировали на пост.

“Просто красавцы”, – написал dmitry_solovyev.

“Вы классная и честная пара”, – заявила tatynka_84.

Контекст:

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.

Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын Майкл. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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