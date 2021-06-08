Верещук о Коболеве: Он совсем улетел в космос, полностью неадекватное эго, уверовал в свое геополитическое значение и планетарный масштаб

“И снова о Коболеве. Всегда знала, что господин Коболев является супер топ-менеджером и фигурой национального масштаба. Жаль, что страна не смогла позволить себе его миллионные зарплаты и миллиардные убытки. Но я честно не знала, что у нас в НАК работал человек мирового масштаба. Сегодня прочитала в определенных СМИ, что администрация Байдена вроде бы отменила встречу с президентом Зеленским из-за увольнения из НАК вышеуказанного господина. Ну, во-первых, это забавно и смешно. Во-вторых, это странно”, – написала политик.

Она считает, что Коболев пытается манипулировать информацией в своих целях, но делает это в отрыве от реальности.

“Когда я говорю “странно”, я имею в виду не содержание нарратива, так как, конечно, это глупости. Странными для меня выглядят наивные попытки Коболева манипулировать медийным полем (здесь я не касаюсь этических аспектов деятельности определенных СМИ). Мой диагноз – он совсем улетел в космос, полностью неадекватное эго, уверовал в свое геополитическое значение и планетарный масштаб. Боюсь, что Коболев просто перерос Украину. Что делать – не знаю”, – подытожила Верещук.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1667632980089885

Контекст:

О том, что Белый дом передумал приглашать Зеленского на встречу в Вашингтоне с Байденом после скандала со сменой руководства НАК “Нафтогаз України”, 7 июня сообщил портал Axios со ссылкой на источники в администрации президента США.

7 июня президенты Украины и США поговорили по телефону, Байден пригласил коллегу в гости. Главы государств обсудили различные вопросы отношений между США и Украиной. В разговоре Байден заверил Зеленского, что будет поддерживать суверенитет, территориальную целостность Украины и ее стремления.

Зеленский заявил до этого разговора, что считает необходимым лично проконсультировать Байдена перед его переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

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