 

“Это жесть!”, “Дичь”. Украинский блогер Стужук показала собственные фото домашних родов

08.06.2021, 10:30, Новости дня
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На снимках запечатлен процесс домашних родов, который проходил в присутствии ныне покойного мужа роженицы, блогера Дмитрия Стужука.

“Я привела в этот мир своих двоих дочек таким прекрасным образом. Это были оба потрясающих теплых волшебных опыта. Я приняла для себя самое правильное решение когда-то давно после выкидыша. И прожила свои роды так, как мечтала. Ну, только без боли не обошлось, конечно. Тут уж против природы не попрешь. Обязательно рожу еще как минимум двоих деток так же волшебно”, – написала София Стужук.

Подписчики отреагировали на пост.

“По-моему, домашние роды – это жесть. Даже животные рожают под контролем специалистов. Может и мама, и ребенок умереть”, – отметила viktoria_lisa_.

“Я против! Это дичь!!!” – заявила a.n.t1986.

“Какая прелесть”, – написала ps_mla.

Контекст:

Муж Софии Стужук, блогер Дмитрий Стужук, умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров родилось трое детей. На страницу Софии Стужук в Instagram подписаны 5,7 млн пользователей.

Стужук пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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