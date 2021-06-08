На взятке задержали директора Института рыбного хозяйства НАН Украины – прокуратура

“Задержан директор Института рыбного хозяйства НАН Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Согласно материалам следствия, руководитель института требовал от субъекта предпринимательской деятельности неправомерную выгоду за заключение договора аренды имущества государственного учреждения”, – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, речь идет о ежемесячных взносах в 20 тыс. грн, которые предприниматель якобы должен был платить чиновнику.

Главу института задержали “после перечисления первого транша в сумме 20 тыс. грн на указанный им банковский счет”.

“Задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. В помещениях Института рыбного хозяйства НАН Украины проведены обыски.

Досудебное следствие продолжается”, – объяснили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4572846006060059

Фамилию задержанного прокуратура не назвала, однако на сайте института указано, что его директором является Игорь Грициняк.

—