 

В Голливуде снимут фильм о Вайнштейне

08.06.2021, 10:30, Новости дня
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Сценарий фильма написан по мотивам одноименной книги, изданной в  2019 году с использованием публикаций в газете The New York Times о расследовании случаев домогательств и изнасилования со стороны Вайнштейна по отношению к женщинам.

Ожидается, что роли журналисток, проводивших исследование и написавших книгу, Меган Тухи и Джоди Кантор исполнят актрисы Кэри Маллиган и Зои Казан. В настоящее время продюсеры ведут с ними переговоры.

Режиссером картины заявлена Мария Шрайдер, а сценаристом – лауреат премии “Оскар” Ребекка Ленкиевич. Съемки фильма начнутся летом этого года. Дата премьеры картины не называется.

Контекст:

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. 

5 апреля 2021 года стало известно, что адвокаты осужденного подали апелляцию, предоставила суду семь оснований для отмены обвинительного приговор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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