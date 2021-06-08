Определено лучшее время для аренды квартиры в России

Согласно данным базы ЦИАН, средняя стоимость однокомнатного жилья в Москве составляет 38,1 тысячи рублей в месяц. Это почти на 2% ниже, чем в мае. В Санкт-Петербурге аренда квартиры обойдется дешевле – 23,4 тысячи рублей в месяц. За месяц в Северной столице цены упали на 2,9%.

Эксперт рынка недвижимости “Академии управления финансами и инвестициями” Алексей Кричевский рассказал, что наиболее благоприятный период для россиян, которые хотят снять жилье на долгий период, – это июнь и июль. Особенно это касается квартир экономкласса.

Специалист пояснил, что летом потенциальные съемщики (студенты и сотрудники) уезжают из городов на отдых, что приводит к снижению спроса и росту предложения. По словам Кричевского, разница между летними и осенними месяцами в среднем составляет 5% от платы.

С ним согласилась заместитель руководителя департамента аренды квартир “ИНКОМ-недвижимость” Оксана Полякова. В комментарии Life.ru специалист отметила, что спрос начнет расти в конце лета, осенью. Тогда аренда квартиры может подорожать на 5-10%.

Ранее “Дни.ру” сообщили о сокращении количества застройщиков в России. По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем это может привести к дефициту нового жилья на рынке.