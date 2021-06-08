Изнасиловавшего экс-офицера москвича задержали

В туалете в переходе между станциями метро “Трубная” и “Цветной бульвар” в центре Москвы 28-летний москвич изнасиловал 34-летнюю женщину, передает “Радио 1”. Пострадавшая – бывший офицер полиции – пыталась отбиться от нападавшего, но он несколько раз ударил ее и затащил в помещение. Злоумышленника удалось задержать благодаря записям с камер наблюдения. Известно, что ранее его уже задерживали по подозрению в совершении аналогичного преступления, однако отпустили из-за недостатка доказательств.