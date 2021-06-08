 

Изнасиловавшего экс-офицера москвича задержали

08.06.2021, 10:12, Разное
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В туалете в переходе между станциями метро “Трубная” и “Цветной бульвар” в центре Москвы 28-летний москвич изнасиловал 34-летнюю женщину, передает “Радио 1”. Пострадавшая – бывший офицер полиции – пыталась отбиться от нападавшего, но он несколько раз ударил ее и затащил в помещение. Злоумышленника удалось задержать благодаря записям с камер наблюдения. Известно, что ранее его уже задерживали по подозрению в совершении аналогичного преступления, однако отпустили из-за недостатка доказательств.



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