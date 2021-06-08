Минприроды уличило Якутию и Иркутскую область в занижении данных по пожарам

Отчеты Якутии и Иркутской области по лесным пожарам сильно расходятся с данными спутникового мониторинга, глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр попросил прокуратуру обратить внимание на недостоверность отражения лесопожарной обстановки в отчетности этих субъектов страны и на недостаточность принимаемых мер по предотвращению и организации тушения пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В отчетности Якутии пожар указан на территориях сотен гектаров леса, но спутниковый мониторинг установил, что их тысячи.

«Буквально на прошлой неделе были в Якутске, обсуждали лесные пожары в республике. В прошлом году огонь прошел по шести млн гектаров леса. Это 69,5% от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего 2%. В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации», – подчеркнул Козлов.

По инициативе министерства в регион начали переброску дополнительной группировки лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесохраны, работы по тушению проводятся на 9 тыс. гектарах в Якутии и на 5,3 тыс. га – в Иркутской области.

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в ряде регионов наблюдается сложная ситуация с лесными пожарами, надо не допустить ухудшения обстановки.