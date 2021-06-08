 

Названы российские города с наибольшим количеством «пьяных» преступлений

08.06.2021, 9:58, Новости дня
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Больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, происходит в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске, подсчитали специалисты компании Delta.

«Проанализировали более 100 тыс. тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 года и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, – растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Рост таких правонарушений в культурной столице составил 23% в 2020 году по отношению к 2019 году. А в 2021 году за пять прошедших месяцев таких случаев набралось около 20% от всех правонарушений в городе.

Второе место в этом рейтинге делят Москва и Челябинск. При этом в 2020 году в Москве рост числа происшествий в состоянии опьянения составил 26% (по сравнению с 2019), а в Челябинске всего 2%. Эксперты компании предполагают, что такой рост в Москве скорее всего связан с длительным карантином и общей неопределенностью ситуации, в которой находились горожане, «поэтому в состоянии опьянения многие были готовы к совершенно «неожиданным» приключениям». На третьем месте расположилась Самара, а замыкают топ-5 Нижний Новгород и Казань. Самыми «трезвыми» же оказались Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.

Согласно проведенному исследованию, характер таких правонарушений практически не меняется. В лидерах – дебош и открытые конфликты – 47% от общего числа правонарушений в 2019 и 2020 и 48% в 2021. На втором месте кражи и их попытки – 20-21%, замыкает тройку нарушение общественного порядка – от 13% до 15%.

Ранее пьяный водитель пытался сбежать от полиции в Петербурге, зацепившись за поезд.



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