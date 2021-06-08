Солист группы “Иванушки International” Кирилл Андреев впервые стал дедушкой

Радостную новость сообщила счастливая мама – Аделина Андреева, супруга старшего сына солиста группы “Иванушки International” Кирилла Андреева – 20-летнего Кирилла Андреева-младшего. Меньше часа назад Аделина опубликовала в Instagram фото бирки из родильного отделения на фоне букета цветов, на которой указаны данные новорожденной. Девочка родилась 4 июня, в пятницу, весом 3750 и ростом 55 сантиметров.

Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! 04.06.2021. Спасибо, что выбрала нас. Мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива, – подписала фото Аделина Андреева.

Напомним, в начале апреля стало известно, что 50-летний солист одной из самых популярных групп 1990-х “Иванушки International” Кирилл Андреев совсем скоро станет дедушкой. Об этом сообщила Аделина Андреева, опубликовав снимки черно-белой фотосессии в Instagram. На них она с округлившимся животом позирует рядом с любимым.

Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел, – подписала фотографии Аделина.

Кирилл и Аделина Андреевы

Пара уже больше года в браке: в феврале 2020 года Кирилл и Аделина не только официально зарегистрировали свои отношения, но и обвенчались. Фотографиями с торжества сын артиста поделился с подписчиками только спустя три месяца.

Кирилл Андреев-младший и Аделина Андреева

Родители молодого человека действительно подают ему хороший пример. Кирилл Андреев и его супруга Лолита вместе более 20 лет. Они познакомились в 1998 году, и уже на втором свидании Кирилл познакомил свою будущую супругу с мамой – тогда был Старый Новый год, и музыкант решил, что нужно отметить его в семейном кругу. В 2000-м пара поженилась, и в том же году у них родился сын.

Кирилл Андреев с женой Лолой