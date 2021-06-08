Кофейная подзарядка, 10-минутная тренировка, поощрение себя: лайфхаки для начинающих занятия фитнесом

Большинство новичков, решивших заняться фитнесом, после пары тренировок испытывают лень и предпочитают остаться дома и посмотреть интересный фильм, вместо того чтобы отправиться в спортзал. Все дело в том что они допускают ошибки, и вот несколько лайфхаков для начинающих спортсменов, которые помогут им не бросать занятия фитнесом, а получать от них максимум удовольствия.

Пейте воду

Вода жизненно необходима человеческому организму, она участвует во многих внутренних процессах и помогает не только хорошо себя чувствовать, но и сохранять бодрость и здоровье. В течение дня обязательно следует пить достаточное количество чистой воды. Первым правилом любого, кто решил заняться своей фигурой, является поддержание водного баланса и питье воды.

В тренажерном зале пить воду следует до тренировки, во время нее и после. Если человек чувствует жажду, но не пьет воду во время занятий, это приводит к обезвоживанию и дискомфорту и быстро остужает его пыл и желание ходить в зал.

Утренняя гимнастика

Лучшим способом с утра проснуться и взбодриться является утренняя гимнастика, которая превосходно разгоняет метаболизм и заряжает энергией на весь день. Вечером после работы человек, который сделает разминку с утра, уже не будет хотеть поскорее прилечь на диван, у него еще будет много сил для полноценной тренировки в спортзале. Не стоит недооценивать пользу от утренних занятий – они улучшают общее самочувствие и, самое главное, не требуют инвентаря и доступны абсолютно каждому.

Спортивные десятиминутки

Бывает, что в тренажерный зал пойти не удастся, но не стоит забывать о физических нагрузках. В такие дни следует позаниматься дома самостоятельно хотя бы десять минут, тем более что в Интернете много видео с тренировками, которые специально разработаны для проработки основных групп мышц без специального инвентаря.

Такие десятиминутки позволят мышцам оставаться в тонусе, и в дальнейшем желание пойти в тренажерный зал только увеличится, а лень исчезнет, ведь спорт станет для вас приятной привычкой, а не тяжкой обязанностью.

Короткие тренировки

Приходя в спортивный зал, человек полон энтузиазма и энергии, ему кажется, что он готов свернуть горы и способен выдержать любые нагрузки ради желанной цели – здорового организма и красивой подтянутой фигуры. Такие настроения появляются у новичков, но достаточно быстро они исчезают, если вы выберете для себя изнурительные полуторачасовые тренировки, которые оставляют без сил.

В этом случае, помня о том утомлении, которое наваливается после каждой тренировки, вы все чаще будете от них отлынивать, вскоре полностью забросив мысли о спорте.

Потому следует выбирать короткие интенсивные тренировки. Во время них будут проработаны все мышцы, а запал и желание заниматься спортом никуда не исчезнет.

Новичкам, основная цель которых – привести свое тело в порядок и просто начать заниматься спортом, специалисты рекомендуют не чередовать силовые тренировки и кардио, а объединять их в общую, тем самым увеличив эффективность от не очень длинной тренировки.

Активный отдых в зале

Большинство новичков, приходя в зал, после каждого подхода или упражнения просто ложатся и отдыхают таким образом, но это грубая ошибка, которая сводит на нет все результаты, достигнутые во время тренировки. Да и снова заставить себя после лежания подойти к спортивному тренажеру вдвойне сложнее.

Поэтому отдых между упражнениями должен быть исключительно активным: следует походить по залу или на месте или попить воды, но ни в коем случае не лежать или сидеть. В этом случае мышцы будут по прежнему разогреты и тренироваться будет легче.

Общение с единомышленниками

Вы можете позвать кого-то из друзей заниматься с вами в зале или познакомиться с единомышленниками во время тренировки. Общайтесь с ними, обсуждайте спорт и спрашивайте, как правильно выполнять то или иной упражнение. Когда у человека в тренажерном зале есть хорошие знакомые, пропускать тренировки ему хочется меньше, ведь помимо спорта его ожидает еще и приятное общение.

Кофейная подзарядка

Упадок сил бывает у каждого человека, даже у тех, кто уже давно и серьезно занимается спортом. Причин для этого может быть множество: недостаток сна, осенняя хандра, насыщенный рабочий день. В этом случае можно прибегнуть к кофейной подзарядке – чашечка кофе способна взбодрить и снять излишнюю усталость. Кроме того, кофеин является еще и жиросжигателем.

Только к этому методу не следует прибегать перед каждой тренировкой, ведь кофеин сам по себе является значительной нагрузкой на сердце, а во время тренировки эта нагрузка увеличивается.

Поощряйте себя

Поощрение самого себя – прекрасный способ мотивации. К примеру, вы можете подарить себе поход в спа-салон за месяц, в который не пропустили ни одной тренировки. Или купить новое платье, если перешли к более интенсивным тренировкам. Вы сами знаете, что вас может порадовать, награждайте себя приятными покупками или моментами за каждый свой успех в спорте.

Здоровый сон

Нормой для взрослого человека являются 7-9 часов сна. Только при таком режиме можно сохранять бодрость в течение дня, полностью отдохнуть, с новыми силами вступать в новый день и ходить в тренажерный зал.