Тренируем ум и тело одновременно: виды спорта, которые повышают мозговую активность

Большинство людей считает идеальной тренировкой для мозга разгадывание кроссвордов или судоку. Такое мнение несколько ошибочно. Некоторые виды спорта тоже могут стать отличным способом развития ЦНС. Человек сможет добиться уникального результата. Постепенно его тело будет становиться выносливее и крепче. Однако одними лишь визуальными изменениями процесс не завершится. Мозг также получит определенную нагрузку.

Бег

Бег всегда считался “классическим” видом спорта для тела. Однако такие тренировки помогают развиваться и мозгу. Современные исследования установили, что бег увеличивает скорость формирования новых клеток в гиппокампе. Эта часть мозга “отвечает” за запоминание всего нового и высокую скорость обучения.

Во время бега также увеличивается скорость выработки разных гормонов счастья. Итогом становится улучшение качества борьбы со стрессом. Это в целом повышает уровень здоровья человека. Становится больше и скорость запоминания.

Аэробика

Аэробика и любые ее производные также считаются довольно хорошим и эффективным способом борьбы со стрессовыми ситуациями. Всего 150 минут упражнений в неделю повышают пространственную память мозга, уменьшают вероятность развития депрессии, слабоумия и некоторых других проблем. Человеку удается в целом уменьшить общий уровень беспокойства.

Езда на велосипеде

Современные научные исследования доказали, что езда на велосипеде способна увеличить объем крови, поступающий к нашему мозгу. Естественно, это улучшает снабжение ЦНС полезными веществами и микроэлементами. Удается сформировать нужную защиту психики от стрессов, понизить уровень кортизола.

Медитация

Полноценной спортивной тренировкой медитацию назвать довольно сложно. Однако эта восточная практика дает нашему мозгу и телу массу положительных моментов.