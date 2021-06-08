Минкульт запретил артистам использовать псевдонимы

На расширенной коллегии министерства культуры обсуждался вопрос об улучшении качества музыкальных композиций на русском языке.

В ходе дискуссии эксперты ведомства пришли к мнению, что добиться этого можно исключительно в случае запрета для исполнителей выступать под творческими псевдонимами.

– Это ведь вопрос и нравственности, прежде всего. Как можно отказаться от своей фамилии, от своего рода, от своих корней? Это же вообще постыдно. Если не нравится фамилия, можно ее поменять в органах ЗАГС. Исполнители заявляют, что они иногда стесняются выходить с ней на сцену. В таком случае им вообще там нечего делать. Вспомним наших выдающихся артистов: Магомаева, Кобзона, Ободзинского. Всех помнят и любят такими какими они есть. Кроме того, под своей настоящей фамилией и материал хочется выпускать качественный, а спрятаться за псевдонимом и выпускать ширпотреб много ума не надо. Это всё равно, что анонимные комментарии строчить в интернете. Самое интересное, что когда подают документы на звание заслуженного артиста или народного, всегда свои реальные данные указывают. Нам в комиссии тоже из-за этого тяжело. Принесли, а там какая-то Хрулёва. Кто она такая? Приходится яндексить, – заявила министр культуры Ольга Любимова.

Венцом дискуссии стало постановление ведомства «О соответствии сценического имени артиста подлинным паспортным данным».

В нём вводится требование, начиная с 1 сентября 2021 года, всем исполнителям выступать под своим настоящим именем. К этому времени артистам предстоит внести соответствующие коррективы, в том числе и изменить афиши и другие полиграфические материалы. Также им придётся произвести переименование сообществ в социальных сетях.

Творческим коллективам, состоящим из двух и более человек, пока разрешили оставить свои названия. Этот вопрос планируют обсудить на следующей коллегии Минкульта в сентябре этого года.

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