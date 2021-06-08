Сладкая газировка может ухудшать память и уменьшает мозг

Американские исследователи изучили влияние сладкой газировки на организм человека. Оказалось, что подобные напитки уменьшают объем мозга и ухудшают память.

Команда американских ученых изучили свойства сладкой газировки и ее влияние на человеческий организм. Специалисты университетов Южной Каролины и Джорджии установили взаимосвязь сахара и его заменителей на функциональности гиппокампа. От эффективности данного участка мозга зависят память и обучаемость индивидуумов. О нежелательности увлечения газировками медики заявляли и ранее, однако речь шла о вреде для желудочно-кишечного тракта и кардиосистемы. Сейчас же обнаружена новая опасность употребления напитков, которые эксперты называют «жидкими конфетами». Как оказалось, они негативно воздействуют не только на пищеварение, сердце и сосуды. Содержащиеся в них вещества способны нарушать работу мозга, такой эффект вызван наличием в ней специфических бактерий кишечника.

Ученые проверили свою гипотезу в ходе эксперимента с использованием лабораторных грызунов. Группе крыс вместе с пищей давали подслащенную воду, в итоге это нарушило их эпизодическую память. Животные-«сладкоежки» потеряли способность к запоминанию контекста, в котором раньше наблюдали уже знакомые предметы. По результатам анализа исследователи назвали виновником этого явления парабактероиды, чья популяция резко увеличивается за счет сахарной подпитки. Свою теорию специалисты научной группы проверили, подселив ее крысам, ранее ни разу не пробовавшим сладости. Вследствие такого изменения рациона животные также начали испытывать проблемы с запоминанием и усвоением новых данных. По результатам исследования эксперты установили, что увлечение сладкой газировкой в раннем возрасте существенно увеличивает численность парабактероидов в ЖКТ, что влечет за собой ухудшение когнитивных способностей.

Кроме того, анализы, проведенные ранее сотрудниками Бостонского университета, показали пагубное влияние сладких напитков на объем мозга. Специалисты изучили показатели магнитно-резонансной томографии с применением когнитивного тестирования почти 4 тысяч граждан. Оказалось, что у лиц, выпивающих не меньше двух порций сладких напитков, как газировки, так и соков, старение мозга развивается быстрее. Кроме того, уменьшается размер серого вещества, при этом люди с большим количеством сладких напитков в меню более подвержены возникновению болезни Альцгеймера.

Источник: versia.ru