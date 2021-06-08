Вусмерть пьяный экс-лидер “Агаты Кристи” Глеб Самойлов вышел на сцену. Видео

Музыкант попытался исполнить песню “Корабли”. Он шатался и присел на подмостки. Музыканта придерживал охранник. Пел Самойлов вживую, едва выговаривая слова.

По информации “Газеты.Ru”, музыкант выступал на корпоративе фармакологической компании во Владимирской области РФ.

@iren_sweet

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* оригинальный звук – Ирина Готовцева

Брат Глеба, его коллега Вадим Самойлов, в комментарии “Вечерней Москве” 7 июня отметил, что все люди искусства пьют.

“А что тут такого? Да, не он первый, не он последний”, – заявил музыкант.

Он подчеркнул, что кто-то из артистов выпивает перед сценой, кто-то не справляется с управлением. Вероятно, он намекнул на актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего аварию со смертельным исходом и приговоренного к восьми годам колонии.

“Глеб не один такой, и это не порок среды – и театральные актеры себе позволяют, и кто угодно. Цирковые акробаты только не позволяют, потому что для жизни опасно. Так что я бы не делал из этого вау-событие. Господи, артист напился, пьяным вышел. Десятки людей в таком состоянии работают. И актеры театра. Я не вижу в этом никакой сенсации”, – заявил он.

Контекст:

Группа “Агата Кристи” была основана в Свердловске (Екатеринбурге) в 1987 году. После распада коллектива в 2010-м Глеб Самойлов основал группу The Matrixx.

Летом 2015 года Вадим Самойлов выступил в Луганске с неформальным концертом перед участниками незаконных вооруженных формирований, именуемых “Народной милицией”. Также он дал концерт в так называемой “ДНР” и выступил перед российскими солдатами на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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