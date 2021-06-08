ОП исправил релиз о беседе Зеленского и Байдена, слова о поддержке ПДЧ в НАТО убрали

В пресс-релизе, опубликованном вечером 7 июня, был такой абзац: “Президент США подчеркивал полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня”.

Сейчас в тексте релиза нет слов о поддержке предоставления ПДЧ в НАТО. Коротко об этом упоминается в сообщении главы Офиса президента Андрея Ермака в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3948791211841398&id=100001316744918

Спикер Совета национальной безопасности США в комментарии Axios объяснил, что “украинцы неправильно интерпретировали” слова Байдена и исправили свое заявление. В Белом доме отрицают поддержку ПДЧ.

При этом Ермак заявлял, что в ходе визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена 6 мая Украина получила поддержку предоставления ей Плана действий по членству в НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

14 июня состоится саммит НАТО, на него не будут приглашать Украину и Грузию. Так как саммит будет краткосрочным, участие в нем примут исключительно страны – члены НАТО, говорил Столтенберг.

В Офисе президента заявляли, что Украина не будет принимать участие в саммите в июне, но вопрос предоставления ПДЧ на нем обсудят.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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