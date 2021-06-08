В Украине за сутки больше всего прививок от коронавируса сделали в Киеве и Днепропетровской области

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 был привит 48 161 человек. Из них вакцинированы первой дозой 43 137 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 5024 человека. […] За 7 июня 2021 года было сделано на 23 301 прививку больше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки в понедельник делали 448 мобильных бригад и 552 пункта вакцинации.

Больше всего прививок сделали 7 июня в Киеве (7431) и Днепропетровской области (5805). Столица лидирует и по общему количеству прививок, их с начала кампании сделали более 160 тыс.

Меньше всего доз вакцин от коронавируса ввели в понедельник в Черновицкой области – 334.

“Всего с начала кампании по вакцинации сделаны 1 436 285 прививок. Вакцинировано 1 284 145 человек, из них получили первую дозу – 1 284 143 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 152 142 человека (из них двое получили первую дозу за рубежом)”, – рассказали в ведомстве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной Pfizer/BioNTech, было введено 25 029 доз этого препарата (большинство – как первую дозу).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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