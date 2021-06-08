Авдеев: Изменение системы регулирования градостроительной деятельности как приговор городам Украины

В будущих учебниках по истории 2020 году наверняка будет посвящена отдельная большая глава. И как минимум несколько параграфов должны описывать тот беспрецедентный кризис, в который была ввергнута строительная отрасль Украины. На фоне экономического спада, вызванного пандемией коронавируса и локдаунами, правительство запустило т.н. “реформу” системы государственного архитектурно-строительного контроля, которая оказалась ящиком Пандоры. Непродуманные и популистские решения оставили добросовестных застройщиков без понятных правил и процедур, местные власти оказались без функций и полномочий контроля, а на рынке воцарился хаос. Эта дезорганизация только для Одессы обернулась более чем 700 случаями нахалстроев…

Казалось, что год бесплодных метаний заставит высшее руководство страны пересмотреть свои решения и обратиться к проверенным временем европейским принципам регулирования строительного рынка – усилению контрольных полномочий местных органов власти. Однако вместо этого нам предлагают сделать еще несколько шагов назад и окончательно лишить местные власти прав в строительной сфере.

Два последних года четко продемонстрировали: задекларированный и поддержанный украинским обществом курс на децентрализацию в сфере градостроительства блокируется на центральном уровне. Регулярно появляются законодательные инициативы, направленные на снижение роли местного самоуправления. То есть вместо того, чтобы внедрять европейскую практику, которая позволит улучшить инвестиционный климат, привлечь на рынок строительные компании из западных стран и просто навести порядок, нас тянут назад – к абсолютно нерегулируемому и неконтролируемому рынку.

Недавно началось обсуждение законопроекта, который может окончательно разрушить те немногие рамки, которые поддерживают хотя бы видимость порядка в строительной сфере. Причем топ-чиновники позиционируют проект чуть ли не как панацею от всех напастей – якобы он станет локомотивом реформы строительной отрасли и позволит успешно завершить сам процесс “реформирования”. В частности, упростит регистрацию права на выполнение подготовительных и строительных работ, изменит систему градостроительного контроля, разграничит полномочия органов государственной власти, местного самоуправления и юридических лиц.

Что касается “изменения системы градостроительного контроля” – это правда. Все остальное… Что ж, давайте объективно разберемся.

Мины под систему регулирования градостроительной деятельности

Действительно, этой “чудодейственной” законодательной инициативой предлагается внести некоторые изменения в закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности”. Например, предлагается уточнить термины “государственная регистрация в сфере градостроительной деятельности” и “государственный регистратор в сфере градостроительной деятельности”. В случае принятия законопроекта с предлагаемыми определениями для этих терминов государственной регистрацией прав на выполнение подготовительных и строительных работ, остановкой, обновлением и прекращением прав на выполнение подготовительных и строительных работ, принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов вместо местных органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСКов) будут заниматься… нотариусы и должностные лица сельских и городских советов, на которых возложены полномочия государственного регистратора прав на недвижимое имущество.

То есть нотариусы и регистраторы любых городов и сел Одесской области смогут принимать соответствующие решения относительно строительства и принятия в эксплуатацию того или иного объекта, в том числе на территории Одессы. Очевидно, что ни о каком физическом осмотре строящегося или построенного объекта, проверке его соответствия проектной документации и строительным нормам речи идти не будет. И никакая мифическая ответственность проектантов и экспертных организаций, лиц, отвечающих за авторский и технический надзор, исполнителей строительных работ не спасет. Потому что выдавать разрешения на строительство скандальных и одиозных объектов, а затем – вводить их эксплуатацию (в случае принятия законопроекта) будут нотариусы в пгт за 200 км от Одессы. Что называется, легким движением руки и “занедорого”.

Хочу подчеркнуть: 99% нотариусов нашей страны – это высокопрофессиональные специалисты, дорожащие репутацией, которые ни при каких обстоятельствах не пойдут на нарушение закона. И я ни в коем случае не спекулирую на обобщениях. Однако реальность такова, что остается 1% госрегистраторов, которые выдают свидетельства о праве собственности на недвижимость, которая увеличилась в два-три раза “без выполнения строительных работ, требующих разрешительных документов” просто на основании справки об инвентаризации. Такие факты известны всем. И по результатам таких регистраций мы имеем неоднократные попытки рейдерского захвата земельных участков, принадлежащих городской общине, захваты предприятий и недвижимости, которые после многочисленных перепродаж невозможно вернуть их законным владельцам.

В этом контексте важно указать на еще одну предлагаемую норму – введение термина “частные инспекторы” путем внесения дополнений в ряд статей закона Украины “О регулировании градостроительной деятельности”. По задумке разработчиков документа, лицом, уполномоченным на градостроительный контроль, может быть субъект хозяйствования любой формы собственности. Причем эти лица получат практически неограниченные полномочия – смогут осуществлять контроль по объектам класса последствий СС1, СС2 и СС3.

То есть “частные инспекторы” смогут вместо должностных лиц органов местного самоуправления осуществлять архитектурно-строительный контроль на территории Одессы. Также законопроектом предлагается исключить ст. 37 “Разрешение на выполнение строительных работ”. Это значит, что органы местного самоуправления не будут проверять соответствие разработанного проекта исходным данным на проектирование (градостроительные и технические условия) и соответствие объекта градостроительной документации и действующим нормам государственных строительных норм (плотность населения, количество машиномест, предельная высотность, допустимые санитарные и противопожарные расстояния и т.д.). Таким образом контроль за строительством на территории любой административной единицы страны может и, очевидно, будет осуществляться без участия органов местного самоуправления.

Если предлагаемые изменения относительно регистрации разрешений на строительство и ввода недвижимости в эксплуатацию нотариусами, а также появления “частных инспекторов” протянут через Верховную Раду, сегодняшние случаи строительства дополнительных этажей на памятниках архитектуры и нахалстроев на побережье одесситам и жителям других крупных городов Украины покажутся детскими шалостями в песочнице. Ведь городские власти будут полностью лишены возможности влиять на процесс застройки городских земель, а контроль за строительством будет осуществляться без участия органов местного самоуправления в принципе.

“Вишенкой на торте” можно назвать предлагаемые изменения статьи 34 Закона “О регулировании градостроительной деятельности” в виде новых требований к регистрации разрешительных документов и документов, удостоверяющих принятия в эксплуатацию достроенных объектов. В законопроекте предлагается вернуть госрегистрацию прав в сфере градостроительной деятельности на основании… судебного решения. Простыми словами, если даже если ни один “черный нотариус” не возьмется за какой-то невероятно резонансный объект, у беспредельщика всегда останется возможность обратиться в суд.

Данная норма является в буквальном смысле миной замедленного действия для градостроительного контроля. Ведь в нашей стране не предусмотрена регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ на основании судебного решения и предусмотрено обязательное принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов, несмотря на наличие того или иного судебного решения. Еще в 2011 году законодатель установил в отношении получения разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию нормы прямого действия. Условно: выполнил все требования законодательства – получил разрешение на строительство, построил объект с соблюдением требований и в соответствии с проектом – ввел в его эксплуатацию. В свою очередь судебное разбирательство предполагает состязательность позиций. Даже обвиняемые в убийствах, пойманные на месте преступления, имеют право на защиту и возможность смягчить наказание. Это основа основ юриспруденции! Но в случаях с получением разрешения на строительство через суд, кто будет отстаивать интересы государства или городской общины? На каком основании Фемида вообще должна сравнивать позиции городской общины и заказчика строительства, который вдруг захочет построить небоскреб на месте туалета в парке?





И мелкие пакости

Помимо идей, которые подрывают основы системы регулирования градостроительной деятельности, авторы законопроекта предлагают и ряд изменений из категории мелких пакостей. Например, законопроект предусматривает принципиальное изменение статьи 38, которая посвящена осуществлению градостроительного контроля относительно объектов самовольного строительства. В проекте закона предлагается ввести новый порядок и короткие сроки обращения в суд с исковым заявлением о сносе объекта самовольного строительства. По сути эта норма дает преимущество недобросовестным застройщикам, а вина в публичной плоскости при этом ляжет на ГАСКи, которые не будут успевать готовить иски.

Более того, в случае если ГАСК все же успеет в месячный срок обратиться в суд, орган контроля ждет проверка в порядке государственного надзора. Во-первых, это влечет за собой отвлечение должностных лиц от выполнения непосредственных обязанностей по привлечению нарушителей в сфере градостроительства к ответственности. Во-вторых, кто в здравом уме будет заниматься этой работой, если после каждого иска придется проходить проверку?

Но если и это не заставит ГАСК отказаться от борьбы с нахалстроями, авторы законопроекта предусмотрели еще одну “прекрасную” норму. Теперь сносить самовольные строения на основании судебного решения предлагается за счет местного бюджета, хотя раньше расходы за эти работы возлагались именно на нарушителя. И это было своего рода дополнительной санкцией. В случае же утверждения законопроекта за снос самовольно построенных объектов должны будут почему-то заплатить жители города.

Если у вас еще не сложилось впечатление, что разработку данного законопроекта лоббировала некая профессиональная ассоциация недобросовестных застройщиков и любителей строительства в исторических центрах и рекреационных зонах, вот вам еще несколько аргументов из документа.

Авторы предлагают создать Градостроительную палату, функция которой сводится к созданию препятствий для работы местных органов градостроительного контроля. Новая структура будет рассматривать жалобы нарушителей на выданные им предписания и останавливать течение сроков, установленных для выполнения этих предписаний.

Еще ГАСКи хотят лишить функций проверки права на выполнение строительных работ, эксплуатации объектов, не введенных в эксплуатацию, строительства объектов с отклонением от проектной документации. И заодно сократить перечень оснований для осуществления градостроительного контроля органами местного самоуправления. Предоставление недостоверных данных при регистрации деклараций и требования правоохранительных органов, по мнению авторов, – недостаточно веские причины, чтобы проводить проверку.

Застройщики, в свою очередь, получат возможность создавать “дочерние” юридические лица, которые будут проводить для них градостроительный контроль, закрывая глаза на многочисленные нарушения требований законодательства и интересы территориальной общины.

Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы ни у кого не осталось сомнений: основная идея законопроекта – поставить крест на функциях местного самоуправления в сфере градостроительного контроля. Выдавать разрешения на строительство и вводить объекты в эксплуатацию будут госрегистраторы, которые даже не имеют профильного образования. Застройка и развитие городов будут определяться частными нотариусами, регистраторами и судами, но не представителями местной общины. А что остановит строительные компании от того, чтобы через “своих” регистраторов вводить в эксплуатацию опасные и непроверенные объекты?

Министр общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что цель этого очередного “витка реформы” – привлечь вдвое больше инвестиций в строительную отрасль. У меня тогда предложение: а давайте просто разрешим строить кому угодно, что угодно и где угодно – без документов на землю, учета градостроительных условий и ограничений, никому, очевидно, ненужных требований ГСН. Пусть начнут строить все и везде, и инвестиции в строительство вырастут не вдвое, а в двадцать раз. Ну и что, что это станет приговором большинству городов Украины…

Источник: “ГОРДОН”

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