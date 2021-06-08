 

“Красивый вид”. Беременная Осадчая позировала в раздельном купальнике

08.06.2021, 9:32, Новости дня
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“Идеальный понедельник”, – написала она.

Телеведущая запечатлена в раздельном купальнике сидя на берегу моря спиной к объективу.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Красивый вид”, – отметил подписчик mikhno.alex…

Контекст:

18 апреля в эфире проекта “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Світське життя” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от ее нынешнего супруга и коллеги Юрия Горбунова Иван родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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