 

Советник Байдена: США ответят на “пагубные действия” России

08.06.2021, 9:14, Разное
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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится через восемь дней. Кремль сдержанно комментирует предстоящее событие, чего нельзя сказать о Белом доме. Вашингтон охотно анонсирует переговоры, запланированные на 16 июня, раскрывает темы беседы.

Накануне Джейк Салливан сообщил журналистам, что президент США во время переговоров с российским лидером подчеркнет важность разделения ответственности между странами НАТО и необходимость того, чтобы союзники вносили вклад в учения и операции альянса.

Также советник Байдена заявил, что Вашингтон отреагируют, если “пагубные действия” России против США будут продолжаться.

Салливан отметил, что встреча в Женеве не является наградой для Путина. По словам советника Байдена, эта беседа – эффективный способ услышать точку зрения президента России, поможет понять и устранить разногласия между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу. Когда она состоится, неизвестно. Белый дом лишь отметил, что переговоры глав двух государств проведут этим летом.



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