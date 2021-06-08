 

В Екатеринбурге возле магазина нашли труп полицейского

08.06.2021, 9:14, Разное
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Возле одного из магазинов в Базовом переулке на юго-востоке Екатеринбурга было обнаружено тело сотрудника полиции, передает РИА ФАН. Сообщается, что мужчина вместе с коллегой патрулировал район. В какой-то момент он сообщил коллеге, что ненадолго отойдет. После того, как он ушел, раздался выстрел. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу и установить все обстоятельства произошедшего.



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