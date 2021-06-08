США потратят 700 тыс. долларов на «борьбу со злонамеренной риторикой» на Украине

Госдепартамент Соединенных Штатов намерен выделить до 700 тыс. долларов на «борьбу с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой» на Украине, говорится в описании гранта.

«Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для негосударственных организаций в целях борьбы с дезинформацией и злонамеренной риторикой, распространяемой в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине», – передает RT текст документа.

Проекты, которые профинансирует американская сторона, должны быть направлены на расширение возможностей в том числе гражданских активистов, НПО и СМИ в вопросах «борьбы с распространением дезинформации», а также на консультирование представителей государственных органов по той же проблематике.

Кроме того, инициатива предполагает повышение активности украинской общественности в вопросе «использования средств анализа данных» для выявления и отслеживания «дезинформации».

Не исключена в этом отношении и реализация мер по «сокращению уязвимости» определенных групп украинской аудитории для проблем, обозначенных выше.

Общий бюджет инициативы – 700 тыс. долларов. При этом размер минимального гранта не должен превышать 40 тыс. долларов, а максимального – 150 тыс. долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.

Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.