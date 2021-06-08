 

Шойгу посетил московский военкомат c внезапной проверкой

08.06.2021, 9:00, Новости дня
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой. Видео визита появилось в блоге одного из пользователей платформы «Яндекс. Дзен».

На кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», – передает РБК слова Шойгу.

Также можно увидеть, как министр обороны заходит в кабинеты столичного военкомата и здоровается со служащими, осматривая попутно сами кабинеты, вероятно, на пригодность к работе, передает «Царьград». Подходя к одному из кабинетов, сопровождающий Шойгу громко крикнул: «Любовь Романовна!». На что Шойгу его одернул, напомнив о хороших манерах.

«Не кричите вы так! Ну что вы, честное слово! С уважением к подчиненным», – сказал министр, затем обратившись к находящимся в кабинете женщинам: – Здравствуйте».

Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО.



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