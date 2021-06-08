Весь секрет в правильной подкормке: как ухаживать за чесноком в июне, чтобы головки были крупными и сочными

Каждый огородник, выращивая чеснок, мечтает о крупном урожае. Но если нарушать агротехнические процедуры во время выращивания, то головки вряд ли будут крупные, сочные и ароматные. Поэтому культуру необходимо своевременно подкармливать.

Как правильно вносить удобрение

Развитие чеснока мало чем отличается от созревания любого другого растения. Вначале культура наращивает зеленую массу, которая в дальнейшем будет отдавать все силы на формирование чесночной головы. В этот период растению необходим азот, который необходим для роста стрел.

Подойдут следующие средства с повышенным содержанием азота:

коровий или конский навоз;куриный помет;мочевина;настой травы.

Когда придет время для формирования подземной части растения, чесноку понадобятся такие вещества, как кальций, фосфор, магний, цинк, железо и бор. Данные биологически важные вещества отвечают за формирование крепкой корневой системы, чесночной головы, созревания и продолжительного хранения. Азотосодержащие удобрения более не применяются, чтобы не провоцировать развитие зеленой массы.

Для подкормки можно использовать:

древесную золу;суперфосфат калия;калийную соль;сульфат калия;настойка на йоде;комплексное минеральное удобрение без содержания азота.

Как часто необходимо вносить подкормки

В течение всего вегетационного периода чеснок подкармливается от 2 до 4 раз. Количество зависит от качества и плодородия почвы, а также внесения удобрения при высевании и погоды.

На скудных почвах культуру подкармливают четыре раза: дважды во время наращивания зеленой массы и дважды в период развития подземной части растения.

Если лето выдалось дождливым, то полезные вещества не задерживаются в почве, поэтому культура нуждается в биологически важных веществах. Если перед посадкой в почву был внесен полный комплекс удобрений, количество подкормок можно сократить до двух.

В каких веществах нуждается чеснок в июне

Чтобы растение сформировало крупную подземную часть, необходимо позаботиться о качестве зеленой массы. Чем толще стебель, тем крупнее будет чесночная голова. В июне культура нуждается в азоте, калии и фосфоре. Для подкормки можно использовать минеральные комплексные средства, которые имеют сбалансированный состав и все необходимые вещества для роста и развития растения.

Но для подкормки можно использовать и моноудобрения. К ним относятся:

суперфосфат;сульфат калия;сернокислый калий.

Все активные вещества растворяют в теплой воде согласно инструкции. Однако не стоит забывать и про органические средства, которые ничуть не уступают минеральным удобрениям.

Рецепты органических подкормок

Как и любые растения, чеснок положительно откликается на подкормки перегноем и раствором коровьего навоза. Так как эти два средства содержат много азота, эти удобрения вносят весной и в начале лета.

Компост или перепревший навоз

Перегной есть практически на каждом участке, на котором имеется компостная куча.

Готовить его просто. Чтобы получить перегной, используют растительные остатки и пищевые отходы. Они плотно укладываются в глубокую емкость и перемешиваются с небольшим количеством земли, проливаются водой и препаратом, который увеличивает скорость компостирования, например “Байкал ЭМ”. А для большего эффекта кучу накрывают черной пленкой. Перегной считается готовым, когда он принимает однородную структуру черного цвета с запахом земли.

Навоз также укладывается в емкость для перегнивания, чтобы у него изменилась структура. Для подкормки чеснока подходит навоз, пролежавший в течение трех лет.

Перепревший навоз или готовый перегной добавляют между рядами чеснока слоем в 3 или 5 сантиметров. При поливе удобрение заделывается в почву, отдавая все полезные вещества растениям.

Куриный помет или навоз

Оба продукта жизнедеятельности животных используются в виде настоя. Жидкая подкормка используется в качестве экстренной помощи при дефиците азота.

На один килограмм куриного помета берут 10 литров воды и настаивают несколько дней, чтобы избавиться от излишков аммиака. Если помет закупался в гранулах, то раствор можно использовать после полного растворения продукта.

Когда настой готов, литр рабочей жидкости разведите в девяти литрах воды.

Для создания настоя из коровьего навоза понадобится килограмм продукта и десять литров воды. Раствор настаивается сутки и разводится пятью частями жидкости. Подкормка используется в количестве 10 литров на один квадратный метр.

Травяной настой

В начале лета можно воспользоваться настоем из свежей травы. Его приготовить очень просто:

бочку на 1/3 заполняют свежескошенной травой;доверху заливают водой;настаивают до появления пены.

При изготовлении удобрения можно добавить килограмм древесной золы и два килограмма куриного помета. Таким средством чеснок поливают под корень.

Народные рецепты

В качестве подкормок земледельцы используют такие препараты:

Древесная зола — источник калия и фосфора. Используется только чистый древесный продукт. Нельзя брать для получения золы пластик, крашеные доски, газеты и другие печатные издания. Золой можно посыпать гряды или использовать водный раствор, который выдерживается в течение нескольких суток.Высушенный хлеб или дрожжи. Используется в момент формирования подземной части растения. Килограмм сухарей или 2 столовые ложки дрожжей настаиваются на воде в течение 12 часов. Раствор постоянно перемешивается. Применяется однократно.Нашатырный спирт — источник азота. Дополнительно укрепляет фитоиммунитет. На десять литров воды берут 40 граммов спирта. Обработку проводят по листу.

Помните, что все эти средства используются в свежем виде и никогда не хранятся. А если их применяют для опрыскивания, то растворы делаются слабее в два раза.

Уход за озимым чесноком

Чтобы чеснок, посаженный в зиму, весной дал большой урожай, необходимо соблюдать следующие правила:

После посадки чеснок поливать не нужно, он напитается влагой благодаря осенним дождям. А вот весной гряды поливают каждые 10 дней. Прекращают полив в момент завязывания голов.Чесноку требуются регулярные подкормки. Перед посадкой грядка удобряется смесью из органики, трех ложек суперфосфата, ложки калиевой соли и 2-3 стаканов древесной золы. Весной требуются азотные подкормки, а в середине лета, в момент формирования подземной части, — фосфор и калий.Чеснок нуждается в регулярной прополке и рыхлении почвы. Ведь сорные растения забирают много питательных веществ у культуры.

Яровой чеснок

Чеснок любит рыхлый и легкий грунт, поэтому, если на участке глиняная почва, в нее необходимо добавить торф или песок. Яровой чеснок, как и озимый, нуждается в регулярной прополке и рыхлении. А вот поливать чеснок нужно регулярно, пока растут стрелы, при формировании голов количество воды необходимо сократить.