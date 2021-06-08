 

Ученые разработали метод добычи дешевого аккумуляторного лития из морской воды

08.06.2021, 8:36, Разное
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Арабские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать технологическое решение, способное обеспечить добычу из морской воды дешевого лития, имеющего высокую чистоту. По словам исследователей, новая методика обладает более высокой эффективностью по сравнению с существующими.
Стоит отметить, что ранее представителями мировой науки уже предпринимались попытки получать литий из смеси металлов, полученных из морской воды, однако данные разработки демонстрировали весьма скромные результаты. В частности, при содержании в водах мирового океана лития в 5 тысяч раз больше, чем в недрах земной коры, концентрация элемента в итоге составляла лишь 0,2 части на миллион (0,0002%). В процессе нового исследования ученые, представляющие Научно-технологический университет короля Абдаллы (Саудовская Аравия), прибегли к использованию инновационного метода, базирующегося на применении керамической мембраны, изготовленной из оксидов металлов (LLTO). Преимуществом методики послужил тот факт, что поверхность кристаллической структуры мембраны имеет сеть достаточно больших отверстий для того, чтобы обеспечить пропускание ионов лития при сопутствующей блокировке ионов других металлов. Конструкция ячейки состоит из трех камер, в первой из которых осуществляется проход положительно заряженных ионов лития сквозь LLTO-мембраны в полость другой мембраны, содержащей буферный раствор и покрытый рутением и платиной медный катод. Одновременно совокупность отрицательно заряженных ионов проходит через отверстия стандартной мембраны для фильтрации анионов и попадают в третью камеру, в которой расположены раствор хлорида натрия и платино-рутениевый анод.

Специалисты сообщили, что система была протестирована ими на воде из Красного моря. В итоге, после завершения электролиза концентрация лития в составе обогащенного раствора, используемого затем для дальнейшей очистки, достигла 9 тысяч частей на миллион (0,9%). К слову, для обеспечения соответствия готового продукта профильным стандартам качества, эксперты добились оптимизации кислотности раствора для получения твердого фосфата лития, который содержит немногочисленные следы ионов других металлов.

Как заявили ученые, стоимость электроэнергии, затрачиваемой на добычу одного килограмма лития при указанной методике не превысит пяти долларов. Также доходы от реализации выделяемых при электролизе водорода и хлора обеспечат окупаемость стоимости энергии, а морская вода после завершения обработки может быть использована для последующего опреснения. Материалы научной работы были опубликованы в Energy&Environmental Science.

Источник: 3dnews.ru



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