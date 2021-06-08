Какие выплаты положены россиянам летом 2021 года

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08.06.2021, 8:16, Разное
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По словам эксперта, 1 августа будет произведен перерасчет пенсии для работающих пенсионеров. Максимальное увеличение этой выплаты – три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Один коэффициент пенсии в 2021 году составляет 98,86 рубля.

С 1 июля пособие смогут получить беременные женщины, находящиеся в трудном положении. Размер выплаты – 6350 рублей. Эти деньги положены лишь тем женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель).

Неполные семьи с детьми от восьми до 16 лет тоже могут рассчитывать на выплату. Юрист отметил, что они должны быть признаны нуждающимися даже после получения алиментов. Речь идет о пособии в размере 5650 рублей.

Кроме того, президент России Владимир Путин предложил снова выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от восьми до 16 лет.

Пенсионерам старше 65 лет, живущим в Курской области, полагается по три тысячи рублей за прививку от коронавируса, сделанную в период с 1 сентября 2020 года по 30 ноября 2021 года. Областной кожвендиспансер подготовит списки тех, кто может получить эту единовременную выплату.



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