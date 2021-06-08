Вот предположим такую ситуацию. Есть обычный человек. Мужчина, женщина — не важно. Он пожил, достаточно успешен в карьер

Вот предположим такую ситуацию. Есть обычный человек. Мужчина, женщина — не важно. Он пожил, достаточно успешен в карьере. То есть может зарабатывать на жизнь, тратя на это 1-2 дня в неделю. У него есть где жить и быт вполне налажен. У него взрослый ребенок или даже дети. У него есть какие-то хобби, то ли танцует, то ли поет, может пишет рассказы или, скажем, дегустирует виски. У него все хорошо. Он находится в состоянии предсказумого хода событий. В среду он позавтракает в «Хлебе насущном», в пятницу вечером сходит на ужин в «Белого Кролика». А потом лето и Греция, надо же выбраться на море. Есть небольшие накопления, даже пробует играться в ПИФы. У него есть время почитать книгу и встретиться с друзьями. У него все хорошо. Он выполнил задачу юности.

Идем дальше. Вот живет он так год или три. И что-то начинает грустить. Думает о предназначении, о его затянувшемся поиске. Хочется ведь как? Хочется жить для чего-то. Чтобы, может, борьба какая-то, поражения, но и победы. Чтобы умеренные лишения, но зато достижения и признание. А то сейчас из всех признаний годовой бонус, да одобрительное похлопывание по плечу от коллег по кружку лепки. Да тут еще недавно книгу прочел, заново перечитал, помните, «Айвенго». Или фильм посмотрел старый, ну тот где «комсомольцы, добровольцы…». И вот как-то здесь станлвится тоскливо. Вроде не старый или не старая, вроде не дурак или не дура, а делать что? Живу же как овощ, по сути. Так и похоронят меня, что ли? Напишут на могиле «здесь лежит ЗГД»? И положат на постамент книжку, которую ты написал от скуки и она разошлась тиражом аж 300 экземпляров?

Натурально, он идет к друзьям. И под стаканчик выясняется удивительное дело. Друзья о предназначении имеют тоже весьма смутные представления. Кто-то зачем-то зарабатывает деньги, хочет «ярд». Кто-то коллекционирует женщин или мужчин. Кто-то пьет и носится по клубам, а кто-то просто пьет в одиночестве, но с сигарой. И ни один, внимание, ни один не счастлив. Разве что только те, кто с йогой. Но они странные, не будем об этом. Друзья не помогли, ну что же, айда к психотерапевту/коучу/исповедь. Процесс увлекательный, затягивает, может он или она под это дело получит новую профессию. Говорят же, что только вор может хорошо ловить вора, и только псих по-настоящему поймет психа. Конечно, он или она не псих. Время просто такое.

Заканчиваем историю этого мужчины или женщины. В большинстве случаем он или она остановится. Станет коучем, займется йогой, лепка опять же есть. Ну не то чтобы остановится, а сменит, вернее, переприоретизирует, вектор. Будет смотреть в себя. Будет думать о себе. Будет развивать себя. Там, в себе, наверное, идет ожесточенная работа. Вот только с точки зрения общественной пользы она не видна. С точки зрения окружающих она не имеет значения. Ведь окружающие отмечают только то, что меняет их жизнь. И считают, вполне обосновано, пользой пользу себе. И в этом смысле наш мужчина или женщина пропал с радаров жизни. Плохо это или хорошо? Не знаю. Лично я верю в то, что смысл жизни несколько больше чем саморазвитие и самопознание. А вот есть ли возможность одновременно и гармонично развиваться самому и как-то думать об окружающих — не знаю. Достоевский о таких не писал.

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