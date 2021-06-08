Эффект самоката

Администрация Петербурга и Следственный комитет вместе борются с острейшей социальной проблемой.



Фото: ГСУ СК по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге только в День защиты детей 1 июня зафиксированы три наезда электросамокатами на несовершеннолетних от 4 до 6 лет. Пострадавшие попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. 2 июня печальная статистика пополнилась: после столкновения с электросамокатом в больницу попала 5-летняя девочка, а чуть позже стало известно об 11-летнем подростке, получившем в такой же ситуации перелом руки.

Об участившихся случаях наездов на детей в Петербурге доложили председателю СК РФ Александру Бастрыкину. 2 июня СК РФ сообщил, что Бастрыкин дал указание объединить дела в одно производство. На следующий день на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу появилась информация об обысках в фирмах, занимающихся предоставлением в прокат электросамокатов. Но через час эта информация с сайта исчезла.

«Мы просто обновили информацию, — заявили «Новой» в СК РФ по Петербургу. — Других комментариев не будет, читайте наши сообщения».

Согласно новой информации, СК возбудил три уголовных дела по признакам статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). «Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов».

3 июня представители одной из фирм — WHOOSH— подтвердили интернет-изданию «Фонтанка.ру» факт проведения у них обыска. Но уже 4 июня телефоны фирмы отвечали длинными гудками. Причем не только WHOOSH, но и других компаний, предоставляющих электросамокаты в прокат путем мобильного приложения.

«Новой» удалось поговорить с Кириллом С. (фамилия известна редакции), работающим системным администратором в одной из шеринговых фирм.

— Пришли утром 3 июня в сопровождении ОМОНа, — рассказала Кирилл. — Насколько я понял,

судебного ордера на проведение обыска у них не было. Это не помешало им изъять финансовую документацию фирмы. Изъятие оформили как «оказание помощи следствию».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На самокатах нашей фирмы вроде никого не сбивали. Но даже если кто-то из арендаторов что-то нарушил, логично изъять техническую информацию по самокатам. Зачем им финансовые документы, не очень понятно.

Как ранее сообщала «Новая», после случая с писателем Валерием Айрапетяном, которого сбили, а потом избили арендаторы электросамокатов, в транспортном комитете администрации города была создана рабочая группа, в которую вошли чиновники, депутаты ЗакСа и представители бизнеса. Результатом стала договоренность об ограничении скорости движения самокатов до 15 км/ч и запрет на их размещение у станций метро. Каким образом будет ограничиваться скорость у самокатов мощностью более 300 Вт (заявленная скорость до 30 км/ч, у самокатов с мощностью двигателя 1000 Вт скорость до 60 км/ч), остается загадкой.

«Мы даем в аренду самокаты мощностью 350 Вт и более, — рассказал Кирилл. — Поставить на них ограничитель скорости можно, но очень трудоемко. В фирме ходят слухи, что нас могут обязать убрать с улиц города нынешние самокаты, а взамен выставить электросамокаты мощностью не более 200 Вт. Не знаю, как у других, а для нас это обернется банкротством. Ведь придется полностью менять парк самокатов. А это около полутора тысяч единиц. По той цене, за которую они покупались, продать их не получится. Они себя еще не окупили. А еще нужно будет деньги найти на новые самокаты».

Несмотря на обыски и уголовные дела, прокат электросамокатов по-прежнему доступен для петербуржцев и гостей города. Причем преобладают модели с мощностью двигателя 350 Вт и выше. Как в середине мая заявлял комитет по транспорту горадминистрации, в настоящее время на улицах Петербурга не менее 10 тысяч электросамокатов, предоставляемых в аренду. Если верить статистике продаж фирм, число находящихся в личном пользовании электросамокатов переваливает за 25 тысяч. Эта цифра продолжает расти.

Максим Леонов

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