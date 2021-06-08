Ученые предупредили о перспективах экстремальных наводнений из-за изменений климата

Объединенный коллектив британских и бразильских ученых провел анализ ряда исследований, посвященных экстремальным природным явлениям за прошедшие годы – аномальным дождям и наводнениям. По мнению исследователей, упомянутые катаклизмы будут повторяться в случае отсутствия контроля за изменениями климата.

Аналитическая работа ученых, представляющих Университет Ньюкасла, Университет Восточной Англии и Центр исследований изменения климата Тиндаля (все – Великобритания), а также Национальный институт по изучению климата (Сан-Паулу, Бразилия), в общей сложности охватила более 170 научных исследований. Их итоги демонстрируют, что в течение прошлого и начале текущего веков в мире произошло увеличение частоты суточных экстремальных дождей в ряде регионов мира, и такая тенденция была обусловлена в наибольшей степени глобальным потеплением. Аномальные осадки, заполняющие водосборные бассейны городов и небольших поселков, стали причиной массовых наводнений, ставших причиной серьезных проблем для местного населения и инфраструктуры. В несколько меньшей степени упомянутые факторы имели место и для крупных сельских водосборов, однако в данном случае их влияние было несколько меньшим.

Резюмируя, специалисты отметили, что такую негативную динамику способны изменить к лучшему усилия мировых стран по ограничению потепления до плюс полутора градусов Цельсия, хотя и при этом определенные социальные адаптации все же будут актуальны. Материалы научно работы были презентованы в ScienceBrief Review.

Источник: glas.ru