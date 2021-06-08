7 июня на Донбассе боевики два раза нарушили перемирие, 8 июня уже стреляли – штаб ООС

“7 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. […] На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики стреляли в районе населенных пунктов Лебединское (из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов) и Луганское (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

“По состоянию на 7.00 8 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет”, – рассказали в штабе ООС.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.

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