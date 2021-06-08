 

В Пакистане возросло число жертв столкновения поездов

08.06.2021, 7:36, Новости дня
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Ранее была информация о 30 жертвах.

Издание отмечает, что травмы разной степени тяжести получили около 70 человек.

Инцидент произошел рано утром 7 июня, в сошедший с рельсов пассажирский состав Millat Express, который следовал из Карачи, врезался поезд Sir Syed Express, который направлялся в Карачи.

Машинист Sir Syed Express Айджаз Шах, который также пострадал в аварии, рассказал, что его состав двигался “с нормальной скоростью” после отправления со станции Рети, когда “внезапно увидел” сошедшие с рельсов вагоны поезда Millat Express. Избежать столкновения не удалось из-за небольшого расстояния.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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