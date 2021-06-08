Новую теорию происхождения человека выдвинули ученые

По мере эволюции и отделения от прочих приматов древние люди ели все больше мяса. Примерно два миллиона лет назад человек утвердился на вершине пищевой пирамиды и стал царем природы. Согласно новой гипотезе это произошло благодаря богатой белками и жирами пище, обеспечившей быстрое развитие мозга.

От всеядных — к суперхищникам

Биологи относят приматов к всеядным, или генералистам — животным, употребляющим, в зависимости от ситуации, разную пищу. Но преобладают все же растения и плоды. Например, в рационе шимпанзе мясо обычно не превышает пяти-шести процентов. По аналогии пытаются реконструировать и диету людей каменного века, но это некорректно. Экосистема в ту эпоху коренным образом отличалась от нынешней, прежде всего обилием крупных животных — так называемой мегафауны, обитавшей рядом с человеком.

Недавнее исследование ученых из Израиля и Португалии указывает на то, что уже 2,6 миллиона лет назад человек умелый (Homo habilis) растительной пище предпочитал мясо. Еще большим мясоедом был человек прямоходящий (Homo erectus), живший 1,8 миллиона лет назад. Он использовал каменные орудия для разделывания мяса, зубы и кишечник у него были меньше, чем у предшественника.

Уменьшение размеров и мощности челюстей, а также органов пищеварения — эволюционные признаки смещения в сторону плотоядности. Травоядным нужно тщательно пережевывать много волокнистой растительности, чтобы получить необходимое количество калорий, а мясоеды проглатывают пищу, практически не пережевывая, но при этом у них более кислая желудочная среда.

Изучив опубликованные данные, авторы исследования определили 25 факторов, по которым можно судить о структуре питания древних людей. Это, в частности, морфологические признаки тела, костей, зубов и внутренних органов, характер метаболизма, включая кислотность желудка и инсулинорезистентность, генетические особенности, геохимические и изотопные маркеры, а также форма и функционал каменных орудий. Так вот, судя по всему, примерно два миллиона лет назад более плотоядные Homo erectus вытеснили преимущественно растительноядных Homo habilis.

Это противоречит гипотезе о том, что конкурентное преимущество древних Homo перед прочими приматами заключалось в их всеядности и, соответственно, способности адаптироваться к изменениям окружающей среды. Более того, именно переход на животную пищу авторы работы считают главным фактором эволюционного успеха современного человека как биологического вида.

Прежде всего, по мнению исследователей, это обеспечило быстрое перемещение Homo из середины пищевой цепочки, где он часто сам оказывался жертвой крупных хищников, в ее верхнюю часть. Экологическая ниша расширилась, а богатая жирами пища ускорила развитие древних людей, чей метаболизм был настроен на кетоны, а не глюкозу в качестве источника энергии для мозга.

Кроме того, в отличие от растительноядных видов, привязанных к узкой географической зоне употребляемых в пищу растений, ареал плотоядных животных ограничен только климатом. Мясная диета помогла людям расселиться по всей планете.

По волчьим законам

Вместе со структурой питания менялось и социальное поведение. От приматов остались только групповая защита и совместная охрана территории. При этом появились особенности, свойственные крупным хищникам: избыточное убийство жертв, межвидовая нетерпимость, совместные добыча, транспортировка и употребление пищи, создание пищевых запасов, разделение социальных ролей, коллективное воспитание потомства. У ранних гоминидов ничего подобного не было, и это до сих пор доминирует в психологии человека.

Авторы работы сравнивают людей с волками. И те и другие чрезвычайно выносливы и адаптивны, постоянно расширяют ареал обитания в поисках добычи, а диапазон размеров жертв чрезвычайно велик: от килограмма до тонны у волка и от ста граммов до нескольких тонн у человека. Причем и те и другие морфологически плохо приспособлены к охоте на крупную дичь в одиночку.

Но волки и сегодня охотятся, как в плейстоцене, довольствуясь тем, что попадется, а люди, непрерывно совершенствовавшие методы и приемы охоты, добились возможности выбирать жертву.

Палеонтологические данные указывают на то, что наши предки охотились на самых крупных животных того времени, как минимум вдвое превосходящих по размеру современных обитателей суши. На месте палеолитических стоянок археологи находят множество костей гигантских травоядных — слонов, бегемотов, мамонтов и шерстистых носорогов, мясо которых, по мнению ученых, составляло основу рациона первобытных людей. Весили эти животные по десять-двенадцать тонн. Для сравнения: нынешние слоны редко бывают тяжелее семи тонн.

Ученые считают, что переход на крупную дичь связан с элементарной экономией усилий — проще было раз в неделю всем вместе добыть мамонта, чем каждый день каждому в одиночку гоняться за зайцами.

У такой “оптимизации” были далеко идущие последствия: освободилось время для других занятий — совершенствования инструментов, воспитания детей, творчества. В сочетании с богатой жирами пищей, которую многие ученые считают движущей силой эволюции человеческого мозга, это дало мощный импульс эволюции.

Назад к всеядности

Для определения места человека в трофической цепочке авторы исследования впервые применили биохимический метод — на основе анализа стабильных изотопов азота. Известно, что в организме потребителей пищи азота-15 на несколько процентов больше, чем в растениях или животных, которых едят. Изотопный состав азота в коллагене костей древних людей показал, что 50 тысяч лет назад человек был на вершине пищевой пирамиды, то есть был главным хищником на планете.

Затем в структуре питания случился переворот. В среднем палеолите люди перешли от коллективной к индивидуальной охоте на мелких и более подвижных животных, обитающих в лесной зоне. Изобрели ловушки и капканы, а в конце палеолита — лук и стрелы.

Все большую роль играло собирательство, а в неолите возникли зачатки земледелия и началось одомашнивание животных. Человек сам занялся созданием продуктов питания. Это полностью изменило жизнь биологического вида — излишки продовольствия, все более совершенные орудия труда, оседлые поселения сделали людей относительно независимыми от окружающей природы.