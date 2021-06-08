Китайские военные будут отслеживать НЛО при помощи искусственного интеллекта

До конца июня Пентагон обещает рассекретить данные по фактам встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Вряд ли это имеет отношение к инопланетянам, но факт есть факт — земная наука знает не так много о природе и физических процессах в мире, чтобы объяснить даже некоторые явления в атмосфере или сомнительные отметки на экранах радаров. В Китае также отмечают возросшую активность НЛО, определять которые собираются с помощью ИИ.

Надо сказать, что в большинстве случаев за появлениями НЛО стоит деятельность человека. И даже не просто человека, а человека в военной форме. Впервые об НЛО начали много говорить в период Холодной войны, когда стратегические противники всех мастей развивали бурную разведдеятельность и прочую активность.

В СССР начали говорить о неопознанных летающих объектах в период строительства ракетных баз стратегического назначения, что связано как с повышенной секретностью и вниманием ко всему рядом с секретными объектами, так и с понятным интересом к этим объектам со стороны противника. К концу 80-х дошло до того, что в сопровождающих ракетные проекты научных и производственных коллективах кружки сторонников НЛО стали обычным явлением.

С усилением Китая интерес к его военной стороне и ПВО в частности растёт стремительными темпами. Кроме того, как отмечают китайские источники, власти ослабили внимание к полётам сверхлёгкой авиации и плохо контролируют полёты дронов, которых становится всё больше и больше. Всё это ведёт к учащению случаев неких явлений в воздухе и на радарах, которые трудно объяснить в рамках привычной физики. Подключение к процессу распознавания искусственного интеллекта должно помочь в быстрой идентификации НЛО. Именно быстрой, потому что ПВО должна реагировать без промедления.

В отличие от оператора и трёхступенчатой военной системы контроля над воздушным пространством, ИИ может связать малозаметные детали, наложить их на данные метеорологических спутников и пропустить информацию через огромные базы данных по аналогичным случаям. Китайские военные не считают НЛО шуткой, хотя не склонны приписывать случаи с неопознанными объектами инопланетянам. В то же время в стране всё больше и больше фиксируют события, которые не поддаются простой идентификации. Разобраться со всем этим лучше заранее, не доводя до невольного конфликта с кем-то, кто страдает чрезмерным любопытством или беспечностью.