Каким был самый плохой год в истории человечества?

Как вы думаете, какой год в истории человечества был самым плохим и тяжелым?

Кто-то может сказать, что таковым был 2020 год, когда в мире началась пандемия COVID-19, которая унесла жизни миллионов людей. А люди, больше знакомые с историей, упомянут про 1347 год, когда на нашей планете началась эпидемия бубонной чумы. Это было действительно ужасное время, когда население Европы сократилось на треть. Ну и, конечно же, не стоит забывать войну, которая длилась с 1941 по 1945 год. Но историк Майкл МакКормик (Michael McCormick) склонен считать, что самым плохим периодом человеческой истории был 536 год нашей эры. В этот период времени не было вспышек болезней и даже военные стычки происходили очень редко. Но на небе наблюдалось что-то поистине страшное: солнце скрылось под таинственным туманом, что стало причиной холодов и всемирного голода. Что же стало причиной природных изменений? Давайте разбираться.

Засуха и голод в 536 году

Об этих тяжелых временах писал даже византийский историк Прокопий. В его работах говорится, что на протяжении всего 536 года солнце излучало тусклый свет и было похожим на луну. Также он сравнивал это явление с солнечным затмением, когда даже днем будто бы стояла ночная тьма. Густой туман, который поднялся над землей, не давал солнечным лучам доходить до поверхности, из-за чего погода на планете сильно изменилась. Даже в летнее время температура воздуха не могла подняться выше 2,5 градусов Цельсия. Из-за этого во многих уголках нашей планеты началась засуха, что привело к недостатку урожая и голоду. Известно, что летом этого года в Китае выпал снег — настолько там было холодно.

Первая эпидемия чумы

Но холод был не известной проблемой тех времен. В 541 году в мире возникла первая в истории пандемия чумы. Все началось в египетском городе Пелусий, который был важной торговой точкой между Востоком и Западом. В 2017 году ученые выяснили, что возбудитель смертельно опасного заболевания был занесен в организмы людей через китайских грызунов. В основном у зараженных наблюдались все главные признаки бубонной чумы: увеличение лимфатических узлов, высокая температура, боль по всему телу и так далее. Но больше всего людей шокировала первично-септическая форма чумы, при которой люди погибали прямо в день заражения, безо всяких симптомов. Всего на Востоке и Европе во время этой пандемии погибло более 90 миллионов человек.

Самая серьезная природная катастрофа

Откуда возникла чума мы знаем, но что насчет загадочно тумана на небе? Чтобы найти точный ответ на этот вопрос, в 2018 году ученые изучили ледник, находящийся между Швейцарией и Италией. Многолетний лед уже давно позволяет ученым точно определять то, какой была природа в разные временные эпохи. Допустим, в какой-то момент времени произошло мощное извержение вулкана. Выброшенные вещества обязательно попадут в воду, часть из которой обязательно на века застынет на ледниках. Изучив состав льда на очень больших глубинах, ученые могут узнать о природных катастрофах, которые происходили сотни и даже тысячи лет назад.

Анализ льда из ледника между Швейцарией и Италией показал, что в 536 году нашей эры на Земле действительно произошло извержение вулкана. Как минимум, об этом свидетельствует наличие во льду вулканического пепла и обломков. По-научному совокупность выброшенных вулканами в воздух и осевших на поверхности земли веществ называется тефрой. На данный момент ученые считают, что источниками выбросов были многочисленные вулканы на территории Исландии. Одни из самых сильнейших извержений стали причиной наступления позднеантичного малого ледникового периода.

Следы вулканического пепла и обломков исчезли только во льдах, образованных примерно в 640 году. Вместо них ученые нашли много признаков свинца, что означает, что в это время люди начали выплавлять серебро из свинцовой руды. Судя по всему, именно в это время человечество начало снова восстанавливаться после тяжелых времен. Страшно представить, что ужасные события начались в 536 году и закончились только спустя столетие. Причем тяжелые времена начались самым пугающим образом — исчезновением солнечного света.

К сожалению, никто не может гарантировать того, что таких времен больше не будет. На данный момент ученых очень волнует проблема глобального потепления. Мало того, что из-за климатических изменений могут исчезнуть многие растения и вымереть животные. Сильные изменения окружающей среды могут сказаться на количестве живущих на Земле людей.