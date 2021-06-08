Две жительницы Калифорнии поговорили с Ангелами и создали жуткую секту, в которой пропадали люди

История так называемого Культа Блэкберн произошла в начале ХХ века и до сих пор вызывает множество вопросов. Хотя он неоднократно попадал под пристальное внимание полиции, никто никогда не был арестован и никому не предъявлялись обвинения.

Все началось в 1922 году, когда две женщины, вполне типичные обывательницы Лос-Анджелеса, Калифорния (США) – Мэй Отис Блэкберн и ее дочь Рут Виланд Риццио заявили о том, что общались с Ангелами.

Эти Ангелами, по их словам, были библейские архангел Гавриил и архангел Михаил. Они не просто разговаривали с Блэкберн и Риццио, но на основе их ответов якобы писали новую "Книгу Откровений".

Эта книга, как утверждали женщины, содержала самые глубокие секреты Вселенной, а также рассказывала о "потерянных измерениях", которые укажут путь к "спрятанным сокровищам" и все вместе это откроет Седьмую Печать и наступит Конец Мира.

Когда эта книгу будет дописана, то Небеса откроются в нашу реальность и произойдет Апокалипсис, в котором выживут лишь самые достойные. По словам Блэкберн и Риццио, книга эта носила название "Седьмая труба Гавриила" или "Великая Шестая печать".

Чтобы благополучно пройти через все эти напасти и в конце обрести спасения, нужно было объединиться в группу, основателями которой стали Блэкберн и Риццио.

Группа эта в истории известна под многими именами, так как официального названия у нее не было и каждый звал ее на свой лад – "Божественный Орден Королевского Оружия Великих Одиннадцати" или "Культ великих Одиннадцати" или "Большой клуб Одиннадцати". Чаще всего упоминалось просто "Культ Блэкберн".

Учение этого культа было мешаниной самых разных идей, словно надерганных из различных других религий и философских учений. Тут была и христианская наука, и древнегреческие традиции поклонения богине Гекате и конечно же много откровенного язычества.

Мей Блэкберн стала самоназванной королевой и верховной жрицей культа, сама она называла себя "Пята Бога". Упоминание Одиннадцать в названии культа шло из представлений Блэкберн о том, что после Апокалипсиса будет Новый Мир, править которым станут одиннадцать Королев.

Как бы безумно и нелепо все это не звучало, культ Блэкберн понемногу становился все более популярным и вокруг Блэкберн и ее дочери начала сплачиваться толпа поклонников, для который каждое слово "Королевы" было истиной.

Эти члены начали проводить различные ритуалы и совершать странные паломничества в "значимые" места, к примеру в пустыню Мохаве, где есть глубокая яма, прозванная Дьявольской дырой. Ходят слухи, что она бездонная и ведет прямо во внутренний мир под землей.

Очевидцы, видевшие некоторые из ритуалов культа Блэкберн, сообщали о развратных оргиях, а также жертвоприношениях животных. С каждым новым слухом популярность и скандальность культа все увеличивалась. О нем начали писать даже в центральных газетах.

Когда людей стало слишком много, культ расширил свою деятельность, переместившись в обширный комплекс в районе Санта-Сусана в долине Сими в округе Вентура, Калифорния. Там был построен храм с золотым тронным залом.

Об этом месте так же ходило много мрачных слухов, самыми пугающими из которых были те, которые сообщали, что огромное количество членов культа просто бесследно исчезают в никуда.

В самом деле, однажды даже собственный муж Мэй Блэкберн – Сэмюэл Риццио, просто пропал без вести после того, как между ними произошла ссора и он ударил ее. Больше о нем никто не слышал.

Было предположение, что он был отравлен и тайно зарыт где-то, но никаких доказательств этому не было найдено, равно как и его тела. Сообщалось также, что четыре других известных члена культа также однажды просто исчезли – Фрэнсис Тернер, Харлин Сарторис, Кэтрин Больц и Эддл Макгаффин.

Однажды прикованный к кровати член культа, чье имя в истории не сохранилось, был помещен "для лечения" внутри большой кирпичной постройки, но через два дня он внезапно скончался по неизвестным причинам.

Но самой странной во всем этом была история девушки по имени Уилла Роудс. Она тоже была членом культа и тоже внезапно пропала. А потом ее тело нашли при очень странных обстоятельствах.

Уилле было всего 16 лет и она значилась как одна из жриц-помощниц Храма. Она исчезла в 1925 году и несколько лет никто не знал, что с ней случилось. К счастью, местная полиция не оставляла это дело и продолжала искать улики о ее пропаже. В 1929 году они решили обыскать дом приемных родителей Уиллы и внезапно обнаружили хорошо сохранившиеся останки ее тела под половицами.

Тело было найдено в искусственно созданной погребальной камере, выкопанной под домом, положенное в специально разработанный герметичный кедровый гроб и покрытое специями и солью. А гроб был окружен полумумифицированными телами семи собак.

Это было большим скандалом и культ тут же оказался под еще более пристальным вниманием полиции. В ходе допроса в полиции приемные родители Уиллы заявили, что их дочь просто умерла от инфекции, вызванной абсцессом зуба, после чего они похоронили ее таким странным образом.

Однако когда стали допрашивать Мэй Блэкберн, то она сказал полицейским, что на самом деле Уилла вовсе не мертва, а лежит просто в стазисе (спячке) в ожидании своего праведного для воскресения, чтобы занять свое место на троне в качестве "Небесной принцессы" после случившегося Апокалипсиса.

По словам Блэкберн, мертвые собаки представляли собой "Семь нот небесной трубы Гавриила", и она настаивала на том, что Уилла на самом деле не мертва.

Полиция не согласилась, но, хотя они подозревали, что девушка была убита в ходе культового ритуала, никаких доказательств этого не было обнаружено, и ни двум приемным родителям, ни Блэкберн не было предъявлено обвинений в связи со смертью Уиллы Роадс.

Действительно, полиции так и не удалось связать исчезновения и смерть Уиллы с культом Блэкберн, но нашлась другая причина падения этого культа. В 1929 году, то есть в том же году, когда была обнаружена Уилла Роудс, один из членов культа выступил с заявлением, что его обманула Мэй Блэкберн.

Обвинения исходили от богатого нефтяного магната по имени Клиффорд Р. Бэбни, который утверждал, что отдал более 50 000 долларов наличными и активами Блэкберн, включая землю, на которой располагалось их убежище, в обмен на то, что ему покажут книгу, которую пишут ангелы. Но Блэкберн никогда не показывал ему ее.

За этим последовало множество других обвинений от различных членов культа, которые утверждали, что их регулярно заставляли отдавать культу крупные денежные "пожертвования", составляющих примерно 200 000 долларов, что в сегодняшних деньгах составило бы более 3 миллионов долларов.

Мэй Блэкберн была арестована и осуждена по восьми пунктам обвинения в кражах в особо крупных размерах в 1931 году, но позже Верховный суд Калифорнии снял обвинения из-за отсутствия доказательств того, что она на самом деле злонамеренно взяла деньги, и судебное разбирательство было непонятным из-за различных слухов и утверждений о пропавших без вести и загадочных смертях.

Блэкберн и ее дочери удалось избежать судебного наказания, но это сильно повлияло на членов культа и они начали быстро уходить. Культ быстро увядал и обещанная книга так никогда и не увидела свет.

В 1936 году Мэй Блэкберн в попытке возродить культ опубликовала новую книгу "Происхождение Бога", но она не имела успеха. В 1951 году Мэй Блэкборн скончалась.

С тех пор наследие этой группы остается загадкой, и нет четких ответов относительно того, что случилось с какой-либо из ее частей, в том числе как и почему пропадали люди. Сейчас это остается просто странным рассказом о культе, скрывающемся в тени, а его истинные намерения и масштабы его жутких операций до сих пор неизвестны.