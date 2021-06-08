США опровергли версию Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО

Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО, сообщили порталу Axios в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Как отметил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул <…> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», передает ТАСС.

Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».

При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.