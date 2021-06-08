 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

08.06.2021, 7:04, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек, курс евро поднялся на 15,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 72,95 рубля. Курс евро поднялся на 15,25 копейки, до 88,935 рубля, передает ТАСС.

В понедельник рубль показал снижение к доллару и евро.



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