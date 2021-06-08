 

Байден поговорил с Зеленским о коррупции

08.06.2021, 7:04, Новости дня
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы, сообщила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.

«Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности», – приводит РИА «Новости» текст заявления Псаки, распространенного пресс-службой Белого дома.

Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, «обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ» и «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».

Псаки подтвердила, что Байден «позднее этим летом» ждет Зеленского в Вашингтоне.

Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО.

Напомним, Байден отклонил настойчивую просьбу Зеленского не встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне.



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