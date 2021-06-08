Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC будет запущен сегодня в Индии

— Ожидается, что он будет загружен всеми удобствами и новейшим оборудованием.

— Приводится в действие 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 с 48-вольтовой бортовой электросистемой и встроенным стартер-генератором.

— Доступен в четырех- или пятиместном варианте компоновки.

Сегодня в Индии будет запущен многофункциональный автомобиль Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, определяющий роскошь. Ожидается, что новый внедорожник будет представлен в Индии по маршруту CBU и получит новейшее оборудование и первоклассные материалы. После запуска внедорожник будет соревноваться с такими моделями, как Range Rover Autobiography, Bentley Bentayga, Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan. В преддверии официального запуска немецкий производитель роскошных автомобилей Mercedes-Benz представил новую модель в своих социальных сетях.

Механически Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC будет оснащаться 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 с 48-вольтовой бортовой электросистемой и встроенным стартер-генератором для выработки 550 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Двигатель комплектуется автоматической коробкой передач 9G-TRONIC. EQ Boost будет предлагать дополнительные 21 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

Визуально Maybach всегда выделялся среди обычных модельных рядов, и эта черта будет также заметна в грядущем GLS 600 4MATIC. Фары получат интеллектуальную систему освещения со светодиодной технологией, которая будет дополнена большой звездой между двумя горизонтальными ламелями в решетке радиатора с изогнутыми хромированными полосами на обоих концах. Бампер получит глянцевую черную окраску и хромированную накладку, чтобы усилить характер внедорожника. Окна имеют хромированную окантовку, которую дополнительно подчеркивают большие 22-дюймовые легкосплавные диски с несколькими спицами.

Что касается интерьера, Mercedes-Maybach GLS 600 будет доступен в четырех- или пятиместном варианте с кожаной обивкой Nappa в цветах Nappa Magma Grey / Black или Nappa Mahogany Brown / Macchiato Beige в стандартной комплектации. Приборную панель украшает большая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном с Android Auto и Apple CarPlay. Автомобиль получит отличительную группу с тремя выбираемыми зонами отображения. Более подробная информация об автомобиле будет известна в ближайшие дни.

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