«Я коснулся НЛО рукой, он был теплый и на нем были надписи» – сержант ВВС США

Бывший сержант Джеймс Пеннистон выступил на так называемых гражданских слушаниях (Citizen Hearing) об НЛО в Конгрессе США, где он, а также 40 других очевидцев НЛО, давали подробные показания о том, что они видели.

Сержант ВВС США в отставке Джеймс Пеннистон утверждает, что увиденный им в лесу инопланетный корабль был теплым на ощупь и даже "радиоактивным". Пеннистон также нарисовал иероглифы, которые, по его словам, он увидел видел на боку объекта.

Сержант Джеймс Пеннистон в конце декабря 1980 года гостил на базе британских Королевских ВВС Вудбридж, когда неподалеку от базы произошел пожалуй самый известный британский инцидент с НЛО, позже получивший название "Инцидент в Рэндлшемском лесу".

Этот инцидент, также известный как "британский Розуэлл", включал в себя серию сообщений о наблюдениях необъяснимых огней, спускающихся в Рэндлшемский лес в Саффолке в конце декабря 1980 года.

В то время британское министерство обороны заявило, что все происшедшее (а что именно это было официального объяснения так и не последовало) не представляет угрозы для национальной безопасности и из-за этого инцидент так и не был расследован полностью.

Замалчиванию помогали и местные скептики, которые видели в упомянутых огнях и огненных шарах что угодно, только не пришельцев.

Недавно Джеймс Пеннистон выступил на так называемых гражданских слушаниях (Citizen Hearing) об НЛО в Конгрессе США, где он, а также 40 других очевидцев НЛО, давали подробные показания о том, что они видели. Очевидцев выслушивали пять конгрессменов и один сенатор.

Все видео об этих слушаниях можно посмотреть на https://www.youtube.com/c/CitizenHearing/videos – специальном канале You-tube.

Эти слушания проходят в рамках подготовки к большому докладу об НЛО, который создан специальной командой Пентагона и будет обнародован в Конгрессе 25 июня 2021 года. Точнее его незасекреченная часть.

"Я встал (после того, как увидел НЛО на земле в лесу) и немного успокоился. Когда я подошел ближе, то увидел, что спереди объекта есть надпись. Это то, что я видел там", – рассказывает Пеннистон и показывает копию своего рисунка, на котором изображено пять символов, не имеющих ничего общего с известными языками Земли.

"На ощупь оно было гладким. Я посмотрел вниз и увидел, что оно парило примерно в двух футах от земли. Я толкнул аппарат, но он не двигался".

"Это было очень прочным, насколько это возможно. Я не знал, был ли он радиоактивным, но, вероятно, поэтому он был теплым".

"Затем, когда я обошел его, я понял, что это определенно не то (из техники), что есть у нас. И это, черт побери, это не было похоже и на технику русских", – рассказывал Пеннистон.

Из ранее обнародованных фактов известно, что до того, как сержант Пеннистон и его соратники обнаружили этот объект, они шли по лесу и ощущали зону мощного статического электричества. Потом у них появилось ощущение замедленного времени. Двигаться стало трудно, а главное, полностью исчезли все звуки.

Объект, увиденный ими, был треугольной формы и был сделан словно из какого-то стекловидного материала. Размер примерно 3 на 3 метра, то есть он был совсем небольшим. Его поверхность слегка мигала красным, синим и желтым цветом.

Пеннистон был специалистом по опознанию самолетов, знал наизусть авиатехнику пакта НАТО и стран Варшавского договора, но такого им на курсах точно не показывали.

После того, как он пощупал объект и срисовал символы, внезапно все вокруг озарилось очень ярким светом и сержант чуть не потерял сознание. Вскоре зрение вернулось и он успел увидеть, как объект взлетел с земли и через секунду исчез.