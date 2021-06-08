В общежитии орловского института МВД девушка убила курсанта

…в ходе «конфликта на почве личных отношений».

В общежитии Орловского юридического института МВД РФ имени Лукьянова обнаружили труп курсанта «с признаками насильственной смерти». Как сообщает пресс-центр МВД России, силовики задержали девушку, проходившую обучение на одном курсе с погибшим.

По предварительной версии, накануне в ходе конфликта «на почве личных отношений» подозреваемая нанесла курсанту телесные повреждения, от которых он скончался. Сейчас с девушкой ведутся следственные действия.

Слушательницу курса отчислят из учебного заведения, ее руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает министерство.

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В феврале 2014 года на улице Уточкина в Санкт-Петербурге гражданин выстрелил в 19-летнего курсанта местного университета МВД РФ. В апреле 2021 года в МВД отчитались, что обвиняемый в убийстве уже отбывает наказание в колонии по п. «л» части 2 статьи 105 УК (убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

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