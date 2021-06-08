Украина разгромила Кипр в последнем матче перед Евро 2020

Поединок был последним перед чемпионатом Европы 2020 года, который начнется на этой неделе.

Украинцы забили киприотам четыре мяча и не пропустили ни одного – 4:0.

Мячи у сборной Украины забивали Андрей Ярмоленко (с пенальти на 37 мин. и с игры на 65-й), Александр Зинченко (с пенальти на второй компенсированной минуте первого тайма) и Роман Яремчук (59 мин.).

С 36-й минуты украинцы имели численное преимущество после удаления Андреаса Панайоту.

Комментируя результат поединка, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что “никакой эйфории нет и не может быть”.

“Этот матч мы рассматриваем в качестве подготовки к финальной части [Евро 2020]. Там будут совсем другие команды, другие игры. Ребята это прекрасно понимают, мы с ними на эту тему говорили. Я считаю, что этап нашей подготовки прошел очень хорошо. Этим мы довольны, а дальше будем двигаться вперед”, – объяснил он.

Контекст:

Финальная часть Евро 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Украина попала в группу С, ее первым соперником станут 13 июня Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап турнира игрой против сборной Австрии 21 июня.

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