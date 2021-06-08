 

Украина разгромила Кипр в последнем матче перед Евро 2020

08.06.2021, 6:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поединок был последним перед чемпионатом Европы 2020 года, который начнется на этой неделе.

Украинцы забили киприотам четыре мяча и не пропустили ни одного – 4:0.

Мячи у сборной Украины забивали Андрей Ярмоленко (с пенальти на 37 мин. и с игры на 65-й), Александр Зинченко (с пенальти на второй компенсированной минуте первого тайма) и Роман Яремчук (59 мин.).

С 36-й минуты украинцы имели численное преимущество после удаления Андреаса Панайоту.

Комментируя результат поединка, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что “никакой эйфории нет и не может быть”.

“Этот матч мы рассматриваем в качестве подготовки к финальной части [Евро 2020]. Там будут совсем другие команды, другие игры. Ребята это прекрасно понимают, мы с ними на эту тему говорили. Я считаю, что этап нашей подготовки прошел очень хорошо. Этим мы довольны, а дальше будем двигаться вперед”, – объяснил он.

Контекст:

Финальная часть Евро 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Украина попала в группу С, ее первым соперником станут 13 июня Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап турнира игрой против сборной Австрии 21 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Полиция Австрии провела антитеррористические рейды и задержала 30 человек

11.09 / «Конец иллюзий» — российско-немецкие отношения скатываются к низшей точке

28.10 / Пашинян заявил о подготовке контрудара Армении в Карабахе

08.12 / “Я то больше действия анализирую”. Хакамада высказалась о сексуальности Путина

29.09 / Школьники в Индонезии собирают пластиковый мусор в обмен на интернет

30.01 / Бой Давида с Голиафом – Fox News рассказал, как инвесторы-любители переиграли волков с Уолл-стрит

07.04 / Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США

21.12 / Саудовская Аравия закрыла границу из-за нового штамма коронавируса

13.03 / Гриценко: Первый заместитель секретаря СНБО Демченко лично готовил вместе с Рашей предательские Харьковские соглашения

19.12 / Гирлянда загорелась во время церемонии открытия главной елки Украины в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика