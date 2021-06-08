 

Спикер Сената Чехии: считаем Тихановскую президентом Белоруссии

08.06.2021, 6:20, Разное
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетила с рабочим визитом Чехию. До 10 июня у нее запланирован ряд встреч с высокопоставленными политиками. Как сообщает “Газета.ру”, оппозиционного политика приняли в чешской республике в качестве президента Белоруссии.

7 июня Тихановскую принимали в высшем законодательном органе Чехии. Председатель Сената Милош Выстрчил заявил, что политик находится в стране в качестве главы государства, визит которого продлится до 10 июня.

Спикер верхней палаты чешского парламента заявил, что он лично и Сенат считают Тихановскую президентом Белоруссии. По его мнению, президентские выборы 2020 года, где Тихановская была кандидатом, прошли с нарушениями, не соответствовали закону. Выстрчил назвал их несправедливыми и несвободными.

Насыщенная программа встреч будет у Тихановской и 8 июня. Белорусского политика должны принять президент Чехии Милош Земан. Кроме того, она встретится с председателем правительства республики Андреем Бабишем и главой МИД Якубом Кулганеком. Вероятно, и эти политики буду позиционировать встречи как прием президента Белоруссии. На следующий день политик выступит в Сенате Чехии как почетный гость.

Отметим, что 21 июня Тихановскую ждут на заседании Совет Евросоюза. Она получила приглашение от министров иностранных дел европейских государств.



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