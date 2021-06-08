 

В Конгрессе США призвали МОК лишить Пекин зимней Олимпиады

08.06.2021, 6:06, Новости дня
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Американские законодатели из числа республиканцев и демократов в понедельник внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место в связи с якобы продолжающимися репрессиями против уйгуров.

С инициативой выступили республиканцы Майкл Маккол и Майк Галлахер, а также демократы Грегори Микс, и Том Малиновски. По мнению конгрессменов США, МОК должен пояснить свою политику касательно связи игр с нарушениями прав человека и заявить, что принцип нахождения вне политики не означает игнорирования данной темы. «[Необходимо] инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся», – приводит текст заявления ТАСС.

Напомним, в мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. МИД КНР выразил протест США из-за предложения бойкотировать Олимпиаду. Проведение XXIV зимней Олимпиады в Пекине запланировано с 4 по 20 февраля 2022 года.



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