 

Задержанному в Японии помощнику капитана «Амура» пригрозили тюрьмой

08.06.2021, 6:06, Новости дня
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Наказание по статье о ненадлежащем управлении судном, повлекшем гибель трех человек, по подозрению в котором арестован третий помощник капитана российского траулера «Амур», предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около 10 тыс. долларов), рассказали в генконсульстве РФ в Саппоро.

«По статье может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен», – приводит слова российского дипломата ТАСС. В генконсульстве также рассказали, что во вторник арестованного Павла Добрянского повезли в прокуратуру города Асахикава.

Накануне в Японии задержали Павла Добрянского – третьего помощника капитана российского траулера «Амур», столкнувшегося с японской шхуной. Ранее в Охотском море у побережья Хоккайдо в районе города Момбэцу в условиях сильного тумана столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» и российское судно «Амур», в результате три японских рыбака погибли. Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин сообщил, что серьезных доказательств вины экипажа российского судна нет, на капитана пытаются оказать давление с целью вынудить его признать вину.



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