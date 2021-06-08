 

США собрались усилить давление на власти Венесуэлы

08.06.2021, 6:06, Новости дня
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Администрация Джо Байдена намерена усиливать давление на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и продолжать политику санкций, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Палаты представителей по ассигнованиям.

Блинкену был задан вопрос о том, будет ли Госдепартамент и дальше поддерживать политику односторонних санкций в отношении Каракаса. «Короткий ответ на ваш вопрос – да. Мы не только продолжим поддерживать санкции, но мы также хотим работать с другими (странами) настолько эффективно, насколько это возможно, чтобы они тоже наращивали давление на Мадуро и на режим», – приводит ответ госсекретаря США ТАСС.

Напомним, в начале марта в администрации американского президента Джо Байдена назвали условие снятия санкций с Венесуэлы. В начале января президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что представители оппозиции Венесуэлы решили нанять лоббистов в США для продвижения интересов при администрации Байдена. 30 декабря 2020 года Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы.



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