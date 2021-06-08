Отказ от биологических часов, связанных с депрессией и ухудшением самочувствия

Согласно новому крупномасштабному исследованию, люди, чей режим сна идет вразрез с их естественными биологическими часами, более склонны к депрессии и более низкому уровню самочувствия.

Исследование, проведенное Эксетерским университетом, опубликовано в Молекулярная психиатрия, также нашли наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства того, что генетически запрограммированный на то, чтобы встать рано, защищает от большой депрессии и улучшает самочувствие. Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что общество настроено в большей степени ориентироваться на тех, кто рано встает, благодаря стандартной схеме работы с 9 до 5.

COVID-19 привел к более гибким схемам работы, и это исследование может помочь обосновать необходимость более адаптируемых рабочих привычек в соответствии с потребностями людей.

Команда основывалась на предыдущем исследовании, которое выявило 351 ген, связанный с ранней пташкой или совой. Они использовали статистический процесс, называемый менделевской рандомизацией, чтобы проверить, были ли эти гены причинно связаны с семью исходами психического здоровья и благополучия, включая большую депрессию, используя данные о более чем 450 000 взрослых в Великобритании из биомедицинской базы данных и исследовательских ресурсов UK Biobank. Помимо генетической информации, участники также заполнили анкету о том, были ли они жаворонком или вечерним человеком.

Команда также разработала новый критерий «социальной смены часовых поясов», который измеряет различия в режиме сна между работой и свободными днями. Они измерили это у более чем 85000 участников британского биобанка, для которых были доступны данные о сне с помощью мониторов активности, носимых на запястье. Они обнаружили, что люди, которые больше отклонялись от своих естественных биологических часов, с большей вероятностью сообщали о депрессии и тревоге и имели более низкое самочувствие.

Ведущий автор Джессика О’Лафлин из Университета Эксетера сказала: «Мы обнаружили, что люди, которые отклонялись от своих естественных биологических часов, с большей вероятностью сообщали о депрессии, тревоге и ухудшении самочувствия. Мы также нашли наиболее убедительные доказательства того, что Быть жаворонком защищает от депрессии и улучшает самочувствие.

Мы думаем, что это можно объяснить тем фактом, что согласно требованиям общества, полуночники с большей вероятностью будут игнорировать свои естественные биологические часы, поскольку им приходится рано вставать для работы ».

В целом, исследовательская группа обнаружила, что утренние люди с большей вероятностью будут ориентироваться на свои естественные биологические часы. Затем они проверили эффект, посмотрев на посменных рабочих, и обнаружили, что утреннее время может не защищать от депрессии у сменных рабочих, а это означает, что утренние люди, которые работают посменно, могут не улучшать психическое здоровье и благополучие, однако это было неубедительным.

Старший автор д-р Джессика Тиррелл из Университета Эксетера сказала: «Пандемия COVID-19 привнесла новую гибкость в рабочие модели для многих людей. Наше исследование показывает, что приведение рабочего графика в соответствие с естественными биологическими часами человека может улучшить психическое здоровье и здоровье человека. благополучие полуночников «.

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