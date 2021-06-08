Столица рэпа в Заполярье. Видеоистория

Село Ловозеро. Саамский рэп, умирающая культура и пирожки с лососем.

Заполярный круг. Мурманская область. Здесь находится село Ловозеро с населением не больше 3000 человек. Тут нет собственного производства, нет заводов, нет развитой инфраструктуры, кажется, жизнь здесь остановилась. Но именно в Ловозере проживает коренной народ РФ саамы, тут обучают чум-работниц (жены оленеводов), здесь лучшая в РФ оленина и пирожки из лосося.

Наши корреспондентки Сима Свердлова и Надежда Юрова приехали сюда поговорить с местными музыкантами, которые изучают уже мертвый саамский язык и пишут на нем рэп. О том, какую ценность представляет язык для нации и что заставляет российские власти считаться с саамами, смотрите в нашем репортаже из Ловозера.

Ведущая: Сима Свердлова

Съемка: Надежда Юрова

Монтаж: Никита Куликов

Ассистент: Мария Улазовская

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