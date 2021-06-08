Столица рэпа в Заполярье. Видеоистория
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Село Ловозеро. Саамский рэп, умирающая культура и пирожки с лососем.
Заполярный круг. Мурманская область. Здесь находится село Ловозеро с населением не больше 3000 человек. Тут нет собственного производства, нет заводов, нет развитой инфраструктуры, кажется, жизнь здесь остановилась. Но именно в Ловозере проживает коренной народ РФ саамы, тут обучают чум-работниц (жены оленеводов), здесь лучшая в РФ оленина и пирожки из лосося.
Наши корреспондентки Сима Свердлова и Надежда Юрова приехали сюда поговорить с местными музыкантами, которые изучают уже мертвый саамский язык и пишут на нем рэп. О том, какую ценность представляет язык для нации и что заставляет российские власти считаться с саамами, смотрите в нашем репортаже из Ловозера.
Ведущая: Сима Свердлова
Съемка: Надежда Юрова
Монтаж: Никита Куликов
Ассистент: Мария Улазовская
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Источник: Новая газета
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